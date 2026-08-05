Учени от Украйна засекли над 20 гигантски НЛО край Луната

Астрономи от Главната астрономическа обсерватория на Украйна твърдят, че са наблюдавали повече от 20 неидентифицирани обекта, движещи се около и над повърхността на Луната. Според тях някои от тези дисковидни обекти може да са с размери между 24 и 40 километра.

Откритията са описани в ново изследване, което все още не е преминало научна рецензия (peer review) и не е потвърдено от независими учени, съобщава ДейлиМейл.

Екипът съобщава, че е разделил наблюдаваните обекти на две категории – „атмосферни“, които изглеждали неподвижни, и „континентални“, които се движели по лунната повърхност.

Според авторите на изследването обектите демонстрирали необичайни промени в яркостта и въртенето си. Те предполагат, че това може да е признак за технологично поведение и дори повдигат хипотезата, че произхождат от скрита база на Луната.

„НЛО се наблюдават както на Земята, така и в близкото космическо пространство. Смятаме, че Луната служи като база за НЛО“, пишат учените в публикацията.

Те допълват, че подобни обекти биха могли да достигнат Земята за около 20 минути и да се появяват в атмосферата като т.нар. неидентифицирани аномални явления (UAP). Според тях поведението им може да е признак за съществуването на „технологично напреднала цивилизация“.

Заснети с високоскоростна камера

Основната група от над 20 обекта е наблюдавана по време на две сесии на 7 септември 2025 г., а допълнителни пръстеновидни структури са засечени на 16 август същата година.

Наблюденията са извършени с телескоп във Винаривка, Киевска област, оборудван с високоскоростна камера, която прави по 20 кадъра в секунда. Благодарение на това учените успели да проследят изключително слаби обекти, които на изображенията понякога заемали едва два на два пиксела.

Според екипа „атмосферните“ обекти изглеждали фиксирани спрямо Луната, сякаш се движат синхронно с нея, което според авторите предполага, че се намират непосредствено до повърхността ѝ.

Изследователите съобщават още, че някои от обектите излъчвали кратки светлинни проблясъци с продължителност между една десета и половин секунда. На два случая били наблюдавани синхронни проблясъци на обекти, разположени на стотици километри един от друг.

Учените определят тази зависимост като статистически значима, но признават, че това не доказва, че обектите са комуникирали помежду си или са били управлявани от разумни същества.

Размери до десетки километри

Използвайки количеството отразена светлина, учените са направили оценки за възможните размери на обектите.

Ако те отразяват 100% от падащата слънчева светлина, диаметърът им би бил около 440 метра. Ако обаче повърхността им отразява светлината подобно на Луната, размерите им могат да надхвърлят 1,6 километра.

При други наблюдения авторите оценяват, че някои дисковидни обекти са били с диаметър между 24 и 40 километра, макар сами да признават, че не знаят от какъв материал са изградени и колко светлина реално отразяват.

Един от най-необичайните обекти, определен като „континентален“, според доклада изминал близо 22 километра със скорост около 6,6 км/сек.

Други два били оценени на приблизително 26 и 40 километра в диаметър, като по-големият е почти колкото дължината на остров Манхатън.

При отделно наблюдение на 16 август 2025 г. учените твърдят, че са открили огромни пръстеновидни структури, които станали видими едва след обработка на кадрите с фалшиви цветове.

Според тях тези тъмни обекти почти не отразявали светлина, извършвали пълно завъртане за около три минути и достигали скорости до 11 км/сек. Авторите дори предполагат, че въртенето им би могло да създава изкуствена гравитация.

Липсват доказателства за извънземен произход

Въпреки сензационните твърдения, самите учени признават, че не могат да бъдат сигурни дали засечените форми действително представляват обекти в близост до Луната, а не атмосферни изкривявания, артефакти от камерата или грешки при обработката на изображенията.

Освен това изследването не е преминало независима научна проверка, а твърденията за гигантски технологично напреднали апарати не са потвърдени от други учени.

От своя страна НАСА и американските власти многократно са заявявали, че макар част от наблюденията на неидентифицирани явления да остават необяснени, няма потвърдени доказателства, че те са свързани с извънземни технологии или изкуствени структури на Луната.

Мария Пенчева