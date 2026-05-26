26.05.2026 15:05

Слави пита за Петрохан Радев и Демерджиев

                      Днес изпратих писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.


Убеден съм, че трябва да го представя и на вашето внимание. Писмото е следното:


ДО


ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ


МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


КОПИЕ


РУМЕН РАДЕВ


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,


Вече близо три седмици сте министър на вътрешните работи и си позволявам да Ви обърна внимание, че има един случай, който потресе цялата наша общност. Неговата публичност и разрешаване сега са под Ваше ръководство и това е т.нар. случай „Петрохан“. Предполагам, че сте запознат, но ще Ви напомня, че в този случай има ужасно много въпроси, които още не са намерили своя отговор официално и безапелационно, така както могат да го направят само институциите в България. В случая, разбира се, това е Министерството на вътрешните работи, което Вие оглавявате.


Става въпрос за шест жертви, едната от които е дете. И какво точно се е случило вече би трябвало да е ясно на хората, които Вие ръководите. Крайно време е да стане ясно и на цялото българско общество.


Да не говорим, че една от камерите, изгоряла на местопрестъплението, беше изпратена на американските служби (доколкото имаше такава информация в публичното пространство) и резултатите от това изследване щяха да хвърлят много светлина върху случилото се. Изобщо не стана ясно дошли ли са резултатите от американските служби, има ли някаква яснота и въобще вижда ли се нещо на тази камера.


Господин министър, крайно време е официално да дадете отговор на този въпрос и на много други въпроси, които касаят случая „Петрохан“.


Изпращам копие на това писмо и до министър-председателя Румен Радев.


С уважение:


Станислав Трифонов


           



  • 001 Anonimen 26.05.2026 16:28

    Някой беше написал, че пръстите на ръцете на Ивай са били рязани, вероятно заради хонорара от 6 милиона, как после се е самоубил не е ясно.

Запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат „унищожени": Тръмп

