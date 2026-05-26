Green Transition Forum слага началото на „Софийската инициатива“ за бъдещето на ЕС

Шестото издание на Green Transition Forum, което започва на 1 юни в столицата, ще даде официален старт на "Софийската инициатива“. Координираният призив за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС ще бъде подписан на специална церемония по време на дискусия с водещи индустриални изпълнителни директори и представители на търговски камари, посветена на икономическото бъдеще на Европа. В нея ще се включи и бившият министър-председател на Италия Енрико Лета, който отново пристига в София, за да направи равносметка какво се е случило с единния пазар и конкурентоспособността в Европа.

На 1 юни президентът на Република България Илияна Йотова ще открие най-мащабното издание на Green Transition Forum.

В дните до 5 юни в 4 зали едновременно са организирани над 110 панела, кръгли маси и събития на многобройните партньори на форума. В тях ще се включат повече от 450 лектори от 37 държави от цял свят. В това число представители на Европейската комисия и Европейския парламент, ОИСР, ЮНЕСКО, а също: посланици, анализатори, изследователи, бизнес лидери и неправителствени организации. За първи път в програмата е включена и тридневна младежка версия на форума: "GTF Youth Forum: Empowering Future Changemakers".

GTF 6.0 е организиран от Dir.bg и 3e-news.net в сътрудничество с Българо-гръцката търговско-промишлена камара.

Четирима европейски комисари и министри от няколко европейски държави са сред участниците в най-голямата платформа за дискусии по устойчиво развитие и икономическа трансформация в Централна и Източна Европа.

В София пристигат Джесика Росуал, комисар по околна среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентоспособна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева, която отговаря за стартъпи, научни изследвания и иновации. С видеоконферентна връзка ще се включат Рафаеле Фито, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за кохезията и реформите, и Глен Микалеф, европейският комисар с ресори справедливостта между поколенията, младежта, културата и спорта.

Сред най-интересните гости на Green Transition Forum 6.0 са двама визионери от световна величина:

Носителят на Нобеловата награда за икономика за 2025 г. проф. Филип Агион заема централно място в съвременната икономическа наука чрез развитието на парадигмата за иновативния растеж. Шведската кралска академия на науките го отличи за определяне на факторите, стимулиращи прогреса чрез процеса на креативно разрушение.

Мо Гаудат е бивш главен бизнес директор в Google X - американската полусекретна лаборатория за изследвания и разработки, често наричана „Фабриката за лунни проекти“ заради революционните й технологии, които решават най-големите проблеми на човечеството. В София той ще представи своята гледна точка за адаптацията на обществото към технологичната трансформация в рамките на събитието "Как да оцелеем в AI революцията". На практика Гаудат ще влезе в задочен спор с миналогодишния специален гост на Green Transition Forum 5.0 - носителя на Нобелова награда за икономика Дарон Аджемоглу, който направи в София своята прогноза за развитието на пазара на труда в конкуренцията на AI.

Първият ден на конференцията е посветен на конкурентоспособността, транспорта и енергийната свързаност. Дискусиите се концентрират върху стратегическата автономия на Европа и сигурността на енергийната инфраструктура. Сред основните говорители в рамките на сесиите са Ива Петрова, министър на енергетиката на България, и Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията. Към тях се присъединява и заместник генералният директор на Генерална дирекция "Научни изследвания и иновации" към ЕК Джоана Дрейк.

Специалният координатор на CESEC (Инициатива за свързаност на енергийните системи в Централна и Югоизточна Европа) Клаус-Дитер Борхард ще модерира лично разговор с представителите на българския бизнес. Той пристига в София за да отговори на всички въпроси в откровен диалог за предизвикателствата в енергийния сектор.

На 2 юни фокусът се пренасочва към индустрията, регулациите, отбраната и разширяването на Европейския съюз. Панелите разглеждат предизвикателствата пред малкия и средния бизнес, сигурността и развитието на Западните Балкани в новата икономическа реалност. Ключово роля в разговорите ще има Илияна Цанова, главен офицер по управление на риска на ЕК. Участие ще вземат също Андриана Сукова, заместник-генерален директор в Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия, и Матийо Буске, директор в Генерална дирекция "Разширяване и Източно съседство" на Европейската комисия.

Третият ден е ориентиран към темите за финансите, декарбонизацията и индустриалната трансформация. Основни акценти са дебатите за новия 7-годишен бюджет на Европейския съюз, Механизма за корекция на въглеродните граници (CBAM) и конкурентоспособността на европейската промишленост. В разговора за многогодишната финансова рамка на ЕС ще участват Валер Мутарлие, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП", Атанас Пеканов, вицепремиер на България по управление на европейските средства, и Марек Мора, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Водещи теми на 4 юни ще са околната среда и кръговата икономика, както и бъдещето на кохезионната политика. Първата ще премине с личното присъствие на еврокомисар Джесика Росуал, президента на Европейския комитет на регионите Ката Туто и министъра на околната среда и водите на България Росица Карамфилова-Благова. В разговора за бъдещето на кохезионната политика ще се включат новият министър на регионалното развитие на България Иван Шишков, а с видеоконферентна връзка участие ще вземе Рафаеле Фито, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за кохезията и реформите. Предвидени са и информационни сесии на програма LIFE - един от водещите инструменти на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата, и на Норвежкия финансов механизъм.

В рамките на заключителния ден пред аудиторията ще говори българският еврокомисар Екатерина Захариева. Сред лекторите са главният изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд Марют Фалкстед и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. В края на сесията ще има специална “ask me anything” сесия, в която тримата ще отговарят на всички въпроси от залата.

За участие в петия ден на GTF 6.0 ще пристигнат министърът на образованието на Полша Барбара Новацка и заместник-председателят на Европейския парламент Виктор Негреску. В дискусиите ще се включи и Андреас Шлайхер, създател на международната програма PISA - едно от най-влиятелните глобални изследвания в образованието

Наталия Каменова