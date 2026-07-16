  
28 колоездачи тръгват на 700-километровото предизвикателство „Дунав Ултра“ за под 48 часа

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16.07.2026 11:57

28 колоездачи тръгват на 700-километровото предизвикателство „Дунав Ултра“ за под 48 часа

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 Общо 28 колоездачи – мъже и жени, любители на спортното колоездене, ще стартират тази година в най-голямото предизвикателство с велосипед в България – изминаването на маршрута Дунав Ултра - близо 700 км в рамките до 48 часа.


Очаква се това да бъде най-бързото издание в цялата история на маршрута. Контролните точки в населените места, на които традиционно спират колоездачите, през тази година са разположени оптимално близо до основната траектория на маршрута.


 Независимо от десетките състезания в страната, изминаването на маршрута Дунав Ултра (в което не се обявява класиране) остава най-емблематичното предизвикателство за любителите на т.нар. ендуранс колоездене у нас. Специално за любителите на този спорт прекосяването на България на най-бързите ще се следи на живо.


Общо 100 колоездачи ще стартират на 30 август от Видин в изданието Одисея 2026. Велосипедисти с различна подготовка и мотивация ще поемат своето лично предизвикателство да изминат маршрута в рамките между 2 и 7 дни и да се сдобият с уникален сертификат.


 Каузата на всички е една и съща – популяризирането на маршрута и на над 110-те населени места, през които или покрай които преминава Дунав Ултра.


През годините маршрутът Дунав Ултра се наложи като най-популярната дестинация в България за лятно пътешествие с велосипед.


С над 1200 официално издадени сертификата досега, през годините маршрутът Дунав Ултра е допринесъл за над 750 хил. евро преки приходи за местната икономика.


Общини партньори: Община Видин (домакин), Община Оряхово, Община Долна Митрополия, Община Гулянци, Община Никопол, Община Белене, Община Две могили, Община Русе, Община Тутракан, Община Силистра, Община Генерал Тошево и Община Шабла


Източник: Dunav Ultra



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