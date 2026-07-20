  
България спечели бронза на Европейския шампионат по хандбал за младежи

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20.07.2026 10:37

България спечели бронза на Европейския шампионат по хандбал за младежи

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Младежите на България завоюваха бронзовите отличия на Men’s 20 EHF Championship II 2026 в Косово. В оспорван мач за третото място на шампионата воденият от Николай Георгиев български тим се наложи над Белгия след изпълнението на допълнителни удари от 7-метровата линия. Редовното време завърши при равенство - 29:29, съобщава https://sportal.bg.


Христо Йорданов и Иво Иванов реализираха по 6 гола за успеха, 5 пъти се разписа Даниел Иванов, 4 гола вкара Иван Петков. Капитанът реализира и последното 7-метрово хвърляне, донесло на България крайния успех в срещата с 33:31.


Христо Йорданов беше определен и за Най-добър играч в състава на България при победата Разпределителят реализира 6 попадения в срещата, записа и две откраднати топки. Пропуск от 7-метровата линия при допълнителните удари не помрачи доброто му представяне в срещата.


Кирил Пламенов


 



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