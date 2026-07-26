Феран Торес във вихъра след Мондиала: ФОТО НА ДЕНЯ

Героят на Испания, който й донесе златото на световното първенство по футбол Феран Торес изненада феновете с "ваканцуване" в компанията на Йоренте.
Пламен Веселинов
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Амчи той бил от розовите... Не знаех.
Cadillac подготвя второ поколение на ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
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"Влезли в един бар Владо Николов журналистът, преподавателят, треньорът и финансистът…"
Виктор Димчев