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25.07.2026 11:02

Феран Торес във вихъра след Мондиала: ФОТО НА ДЕНЯ

Видян 3937 пъти | Коментари 1
Гласували 3 рейтинг: 3.6667
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Героят на Испания, който й донесе златото на световното първенство по футбол Феран Торес изненада феновете с "ваканцуване" в компанията на Йоренте.


Пламен Веселинов



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  • 001 Читател 25.07.2026 13:32

    Амчи той бил от розовите... Не знаех.

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