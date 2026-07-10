Франция е първият полуфиналист на Мондиала

След като пропусна дузпа в първото полувреме, лидерът на Франция Мбапе се реваншира с откриващ гол в 60-ата минута в четвъртфинала на световното първенство по футбол срещу Мароко.
Броени минути - 6 по-късно, другият водач в отбора Дембеле допълнително осигури мястото на отбора като полуфиналист на шампионата в САЩ с победното второ попадение.
Температурата от 38 градуса в Бостън не можа да изцеди играчите за стоте минути на терена.
Пламен Веселинов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
След месеци разследване и серия от ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…
Задълбоченият подход към важните въпроси ще Ви