Франция е първият полуфиналист на Мондиала

След като пропусна дузпа в първото полувреме, лидерът на Франция Мбапе се реваншира с откриващ гол в 60-ата минута в четвъртфинала на световното първенство по футбол срещу Мароко.

Броени минути - 6 по-късно, другият водач в отбора Дембеле допълнително осигури мястото на отбора като полуфиналист на шампионата в САЩ с победното второ попадение.

Температурата от 38 градуса в Бостън не можа да изцеди играчите за стоте минути на терена.

Пламен Веселинов