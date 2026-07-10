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10.07.2026 00:47

Франция е първият полуфиналист на Мондиала

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След като пропусна дузпа в първото полувреме, лидерът на Франция Мбапе се реваншира с откриващ гол в 60-ата минута в четвъртфинала на световното първенство по футбол срещу Мароко.


Броени минути - 6 по-късно, другият водач в отбора Дембеле допълнително осигури мястото на отбора като полуфиналист на шампионата в САЩ с победното второ попадение.


Температурата от 38 градуса в Бостън не можа да изцеди играчите за стоте минути на терена.


 


Пламен Веселинов 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки