  
Голям скок за Елизара Янева в ранглистата

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22.06.2026 09:32

Голям скок за Елизара Янева в ранглистата

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19-годишната Елизара Янева се изкачи с 28 места до рекордното за нея 201-о място в световната ранглиста на WTA след силното си представяне на турнира от сериите WTA 125 в Бреша. Българката достигна до полуфиналите, където загуби от египтянката Маяр Шериф с 3:6, 3:6.


Виктория Томова остава първа ракета на България, въпреки че отстъпи седем позиции и вече е №174 в света. Двете българки започват участие в квалификациите на Уимбълдън във вторник.


На върха в световната ранглиста без промени остава Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина и Ига Швьонтек.


Кирил Пламенов


 



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