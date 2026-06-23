Голям скок за Елизара Янева в ранглистата

19-годишната Елизара Янева се изкачи с 28 места до рекордното за нея 201-о място в световната ранглиста на WTA след силното си представяне на турнира от сериите WTA 125 в Бреша. Българката достигна до полуфиналите, където загуби от египтянката Маяр Шериф с 3:6, 3:6.
Виктория Томова остава първа ракета на България, въпреки че отстъпи седем позиции и вече е №174 в света. Двете българки започват участие в квалификациите на Уимбълдън във вторник.
На върха в световната ранглиста без промени остава Арина Сабаленка, следвана от Елена Рибакина и Ига Швьонтек.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед