Гришо се изправя срещу американски левичар в Бордо

Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чалънджъра на клей от категория 175 в Бордо, Франция. Той получи "уайлд кард" от организаторите.

Негов съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Мачът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18:00 часа наше време.

До момента Димитров, който е 170-и в световната ранглиста и 22-годишният левичар Дам (№115 в класацията на АТР) не са се срещали.

Ако успее да запише трета победа за сезона, 34-годишният хасковлия ще играе в следващия кръг срещу водача в схемата Артюр Ридеркнеш от Франция.

Кирил Пламенов