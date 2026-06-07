Кметътът на Царево Марин Киров проведе среща с ръководството на Българската федерация по волейбол

Кметът на Община Царево и общинският съветник д-р Николай Петков проведоха работна среща с вицепрезидента на Българската федерация по волейбол и президент на ВК „Левски София“ Давид Давидов и Станислав Николов - генерален секретар на федерацията.

Бяха обсъдени големите спортни успехи на местния клуб и изграждащата се спортна инфраструктура на територията на общината като грижа за младите хора.

С построяването на новата спортна зала Царево ще бъде притегателен център за турнири през цялата година.

Федерацията и Общината ще задълбочат доброто партньорство в името на спорта и подрастващите.

„Имаме много добра комуникация с федрацията, г-н Любомир Ганев винаги ни помага със съвети, вкл. и по изграждането и оборудването на новата зала. Спортните съоръжения, които изграждаме са израз на грижата ни за младите хора, благодарен съм на всички за подкрепата“ заяви след срещата кметът Марин Киров.