Кметътът на Царево Марин Киров проведе среща с ръководството на Българската федерация по волейбол

Кметът на Община Царево и общинският съветник д-р Николай Петков проведоха работна среща с вицепрезидента на Българската федерация по волейбол и президент на ВК „Левски София“ Давид Давидов и Станислав Николов - генерален секретар на федерацията.
Бяха обсъдени големите спортни успехи на местния клуб и изграждащата се спортна инфраструктура на територията на общината като грижа за младите хора.
С построяването на новата спортна зала Царево ще бъде притегателен център за турнири през цялата година.
Федерацията и Общината ще задълбочат доброто партньорство в името на спорта и подрастващите.
„Имаме много добра комуникация с федрацията, г-н Любомир Ганев винаги ни помага със съвети, вкл. и по изграждането и оборудването на новата зала. Спортните съоръжения, които изграждаме са израз на грижата ни за младите хора, благодарен съм на всички за подкрепата“ заяви след срещата кметът Марин Киров.
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!