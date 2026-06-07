Любо Пенев се завръща към треньорството

Любослав Пенев е новият треньор на Локомотив (София). Новината бе потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов както пред bTV, така и пред NOVA, а скоро ще бъде обявена и официално.
Това са страхотни новини с оглед тежкото онкологично заболяване, с което Любослав Пенев се бореше.
В края на миналата година информациите бяха, че състоянието на Пенев е тежко, но с подкрепата на своите близки и цялата футболна общественост, легендарният нападател успя да се възстанови до ниво, което му позволява да изпълнява функциите на треньор.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!