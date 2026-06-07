Любо Пенев се завръща към треньорството

Любослав Пенев е новият треньор на Локомотив (София). Новината бе потвърдена от собственика на клуба Веселин Стоянов както пред bTV, така и пред NOVA, а скоро ще бъде обявена и официално.

Това са страхотни новини с оглед тежкото онкологично заболяване, с което Любослав Пенев се бореше.

В края на миналата година информациите бяха, че състоянието на Пенев е тежко, но с подкрепата на своите близки и цялата футболна общественост, легендарният нападател успя да се възстанови до ниво, което му позволява да изпълнява функциите на треньор.

Кирил Пламенов