  
Париж посреща героите на Тур дьо Франс: Фото на деня

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27.07.2026 09:52

Париж посреща героите на Le Tour de France﻿: Фото на деня

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Париж посреща героите на Тур дьо Франс.


By Century 21 France #TDF2026 


A.S.O. / Charly Lopez


 



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Петият елемент 1997 г. ‧ Екшън/Сай-фай ‧ 2 ч 6 мин

Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки