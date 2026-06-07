Мексико би ЮАР на откриването на Световното първенство по футбол

40 години, след като на откриването на тогавашното световно първенство по футбол България изигра равен мач 1:1 срещу Италия с гол на Наско Сираков, на същия стадион Ацтека в Мексико Сити домакините победиха ЮАР.
Те вкараха по гол в двете полувремена, а противниците им си изработиха с грубости два червени картона. Мексиканският капитан и централен бранител Монтес също се сдоби с червен картон и ще пропусне следващия важен мач на тима след лесния противник на старта. Двубоят не блестеше с особено качество.
Преди него се състоя мащабният концерт за откриването на Мондиала, който освен в Мексико, се провежда също в Канада и САЩ, където ще завърши. На шоуто пяха много звезди, сред които и тенор номер едно на планетата Андреа Бочели, който по-рано през годината озвучи и церемонията на старта на зимните олимпийски игри.
Пламен Веселинов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Йордан Йовчев вече не е член на Съвета на ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.