  
11.06.2026 23:56

Мексико би ЮАР на откриването на Световното първенство по футбол

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40 години, след като на откриването на тогавашното световно първенство по футбол България изигра равен мач 1:1 срещу Италия с гол на Наско Сираков, на същия стадион Ацтека в Мексико Сити домакините победиха ЮАР.


Те вкараха  по гол в двете полувремена, а противниците им си изработиха с грубости два червени картона. Мексиканският капитан и централен бранител Монтес също се сдоби с червен картон и ще пропусне следващия важен мач на тима след лесния противник на старта. Двубоят не блестеше с особено качество.


Преди него се състоя мащабният концерт за откриването на Мондиала, който освен в Мексико, се провежда също в Канада и САЩ, където ще завърши. На шоуто пяха много звезди, сред които и тенор номер едно на планетата Андреа Бочели, който по-рано през годината озвучи и церемонията на старта на зимните олимпийски игри.


 


Пламен Веселинов 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки