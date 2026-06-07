Мексико би ЮАР на откриването на Световното първенство по футбол

40 години, след като на откриването на тогавашното световно първенство по футбол България изигра равен мач 1:1 срещу Италия с гол на Наско Сираков, на същия стадион Ацтека в Мексико Сити домакините победиха ЮАР.

Те вкараха по гол в двете полувремена, а противниците им си изработиха с грубости два червени картона. Мексиканският капитан и централен бранител Монтес също се сдоби с червен картон и ще пропусне следващия важен мач на тима след лесния противник на старта. Двубоят не блестеше с особено качество.

Преди него се състоя мащабният концерт за откриването на Мондиала, който освен в Мексико, се провежда също в Канада и САЩ, където ще завърши. На шоуто пяха много звезди, сред които и тенор номер едно на планетата Андреа Бочели, който по-рано през годината озвучи и церемонията на старта на зимните олимпийски игри.

Пламен Веселинов