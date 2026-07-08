МОК премахна всички ограничения за руските спортисти

Международният олимпийски комитет (МОК) препоръча да бъдат отменени всички ограничения, наложени на руските спортисти.
Освен това МОК временно отмени спирането на дейността на Олимпийския комитет на Русия.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!
Вниманието към емоционалните нюанси ще Ви помогне да