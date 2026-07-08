  
IOC ending neutral status vetting for Russian athletes ahead of 2028 LA Olympics

Свързани новини

08.07.2026 09:37

МОК премахна всички ограничения за руските спортисти

Видян 1064 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Международният олимпийски комитет (МОК) препоръча да бъдат отменени всички ограничения, наложени на руските спортисти.


Освен това МОК временно отмени спирането на дейността на Олимпийския комитет на Русия.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

ЕК с пет наказателни процедури срещу България

ЕК с пет наказателни процедури срещу България

Европейската комисия представи днес ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:

- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?

Тя си поглежда гърдата и възкликва:

- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки