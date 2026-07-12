На 24 години. Пет титли от Големия шлем. 100 победи в мачове от Големия шлем.

Яник Синер достигна юбилейната си стотна победа с триумфа си на сингъл при мъжете на Уимбълдън.

Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като победи във финала шампиона от ”Ролан Гарос“ Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.

Кирил Пламенов