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13.07.2026 10:07

На 24 години. Пет титли от Големия шлем. 100 победи в мачове от Големия шлем

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На 24 години. Пет титли от Големия шлем. 100 победи в мачове от Големия шлем.


Яник Синер достигна юбилейната си стотна победа с триумфа си на сингъл при мъжете на Уимбълдън.


 Синер защити титлата си на Уимбълдън, след като победи във финала шампиона от ”Ролан Гарос“ Александър Зверев с 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4.  



Кирил Пламенов


 



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