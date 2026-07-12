Провали ми ваканцията в Гърция 1/2-финалът на Уимбълдън: Сензацията на турнира

Голямото откритие на тазгодишния „Уимбълдън“ безспорно е Артър Фери. 23-годишният британец започна турнира като №114 в света, а ще започне следващата седмица под номер 36 в световната ранглиста. Огромният скок от 78 места се дължи на достигането му до полуфиналите, където отстъпи на Александър Зверев с 6:7(0), 2:6, 4:6. След отпадането си Фери разкри, че обикновено по това време се връща от почивка, а заради Уимбълдън е пропуснал резервираната си почивка в Гърция. Но не съжалява, защото двете седмици в Лондон го заредиха с нови мечти и амбиции.

„Много неща ще се променят след този турнир. Ще мога да играя в ATP турнири поне през следващата година, надявам се и по-дълго. Ще бъде интересно да видя как ще се справя с тези промени – с очакванията към себе си, феновете и всички около мен. Ще бъде трудно изпитание. Определено ще ми трябва време, за да свикна и да осъзная напълно какво се случва.

В момента съм уморен психически и физически. Трябва да си почина и да се презаредя. Но показах нивото си и определено вече ще се чувствам по-уверен, играейки в основните схеми на турнирите от Големия шлем. Мисля, че съм способен на повече.

„Винаги съм си почивал след Уимбълдън. Обикновено тогава се връщам от почивка. Сега всичко се промени. Но наистина имам нужда от известно време далеч от тениса. Трябва да осмисля всичко, което се случи през последните две седмици. Беше добър сезон на тревни кортове, но се проточи.

Планирах да отида в Гърция с приятели. Един от тях замина с надеждата да загубя и да мога да се присъединя към него (смее се). Но той се върна два дни по-късно, за да ме подкрепи“, разказа Фери на пресконференция.

Кирил Пламенов