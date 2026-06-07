Ник Цолов почете футбола: ФОТО НА ДЕНЯ

Никола Цолов отдаде почит на футбола.
В чест на световното първенство, което започна в САЩ, Канада и Мексико българската звезда на Формула 2 и запален фен на другия спорт направи фотосесия с топка, която световната му федерация разпространи по целия свят.
Пламен Веселинов
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Колин Чапман, основателят на Lotus, прочуто ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон