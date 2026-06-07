  
13.06.2026 10:06

Ник Цолов почете футбола: ФОТО НА ДЕНЯ

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Никола Цолов отдаде почит на футбола.


В чест на световното първенство, което започна в САЩ, Канада и Мексико българската звезда на Формула 2 и запален фен на другия спорт направи фотосесия с топка, която световната му федерация разпространи по целия свят.


 


Пламен Веселинов 


 



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