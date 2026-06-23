Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит в село Житница

Паметник на олимпийския шампион по вдигане на тежести Милен Добрев беше открит днес следобед в родното му село Житница, съобщи БНТ.

Идеята за поставянето на монумента идва веднага след смъртта му през 2015 г., но се реализира едва сега с подкрепата на Министерството на отбраната, Община Калояново, местния бизнес и граждани. Специален гост на тържеството беше олимпийският и световен шампион Карлос Насар, който е роден през 2004 – годината, в която самият Милен Добрев става олимпийски шампион.

Паметника откриха неговият син - Кристиан Добрев и Карлос Насар.

Снимки: Милко Петров