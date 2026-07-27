  
Погачар изравни рекорда с пета титла от Тур дьо Франс

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27.07.2026 09:19

Погачар изравни рекорда с пета титла от Тур дьо Франс

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Словенецът Тадей Погачар спечели спечели генералното класиране на Тур дьо Франс 2026 и завоюва пета титла в най-престижното колоездачно състезание, с което изравни рекорда на Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн. Това е и трети пореден триумф за 27-годишния състезател на UAE Team Emirates XRG.


В последния етап по улиците на Париж победата отиде при нидерландеца Матийо ван дер Пул, който надделя с минимална разлика във финалния спринт. Погачар завърши безопасно с основните си съперници и официално подпечата крайния успех в генералното класиране.


Класиране по точки (зелена фланелка, най-добър спринтьор) – Мадс Педерсен (Дания).


⚪ Класиране при катерачите (бяла фланелка на червени точки) – Ричард Карапас (Еквадор).


⚪ Най-добър млад състезател (бяла фланелка) – Исаак дел Торо (Мексико)


Снимка: : A.S.O. / Etienne Garnier, Le Tour de France


Кирил Пламенов


 



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