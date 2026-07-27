Погачар изравни рекорда с пета титла от Тур дьо Франс

Словенецът Тадей Погачар спечели спечели генералното класиране на Тур дьо Франс 2026 и завоюва пета титла в най-престижното колоездачно състезание, с което изравни рекорда на Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн. Това е и трети пореден триумф за 27-годишния състезател на UAE Team Emirates XRG.

В последния етап по улиците на Париж победата отиде при нидерландеца Матийо ван дер Пул, който надделя с минимална разлика във финалния спринт. Погачар завърши безопасно с основните си съперници и официално подпечата крайния успех в генералното класиране.

Класиране по точки (зелена фланелка, най-добър спринтьор) – Мадс Педерсен (Дания).

⚪ Класиране при катерачите (бяла фланелка на червени точки) – Ричард Карапас (Еквадор).

⚪ Най-добър млад състезател (бяла фланелка) – Исаак дел Торо (Мексико)

Снимка: : A.S.O. / Etienne Garnier, Le Tour de France

Кирил Пламенов