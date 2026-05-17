ЦСКА вдигна Купата на България след драматичен финал

Пусковата дата 7 април няма да може да ...

ЦСКА спечели Купата на България, след като надделя над Локомотив Пловдив с 4:3 при изпълнението на дузпи. Редовното време и продълженията на финала на Националния стадион приключиха при резултат 1:1.

С успеха „червените“ завоюваха отличието за 22-ри път в историята си. От своя страна Локомотив Пловдив пропусна възможността да триумфира с трофея за трети път.

