ЦСКА вдигна Купата на България след драматичен финал

ЦСКА спечели Купата на България, след като надделя над Локомотив Пловдив с 4:3 при изпълнението на дузпи. Редовното време и продълженията на финала на Националния стадион приключиха при резултат 1:1.
С успеха „червените“ завоюваха отличието за 22-ри път в историята си. От своя страна Локомотив Пловдив пропусна възможността да триумфира с трофея за трети път.
Снимка: БНТ
Кирил Пламенов
