10% по-малко за култура в бюджета: Боршош

Нека е ясно за всички: 10% по-малко средства за култура могат да означават 100% по-малко култура.
Защото при и без това критично ниското финансиране, тези 10% не са просто число в бюджета. Те са границата между оцеляването и разпада. Без тях културните институции, процесите в културата и самата културна инфраструктура трудно ще продължат да съществуват.
И тук дори не говорим за развитие. Говорим за най-елементарни условия за работа. За възможността театрите да отворят, музеите да функционират, галериите да съществуват, артистите и всички хора зад културата да останат в България.
Тези 10% могат да струват 100% от българската култура.
Мирослав Боршош, продуцент, бивш министър на туризма
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Президентът на САЩ Доналд Тръмп очерта ...
бТВ Синема 31 май 21:00ч.
Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon
Стабилността в началото ви дава добра основа за