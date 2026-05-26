  
Мирослав Боршош, бивш министър на туриз

Свързани новини

26.05.2026 14:43

10% по-малко за култура в бюджета: Боршош

Видян 371 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Нека е ясно за всички: 10% по-малко средства за култура могат да означават 100% по-малко култура.


Защото при и без това критично ниското финансиране, тези 10% не са просто число в бюджета. Те са границата между оцеляването и разпада. Без тях културните институции, процесите в културата и самата културна инфраструктура трудно ще продължат да съществуват.


И тук дори не говорим за развитие. Говорим за най-елементарни условия за работа. За възможността театрите да отворят, музеите да функционират, галериите да съществуват, артистите и всички хора зад културата да останат в България.


Тези 10% могат да струват 100% от българската култура.   


Мирослав Боршош, продуцент, бивш министър на туризма


 


          



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат „унищожени“: Тръмп

Запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат „унищожени“: Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очерта ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 31 май 21:00ч.

Едно гадно ченге 1998 R 1h 30m

Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon

виц на деня



COVID-19 е като рогата:

- Едни го имат.
- Други ще го имат.
- А трети никога няма да знаят, че са го имали ...

към хороскоп хороскоп

козирог

Стабилността в началото ви дава добра основа за действия

Стабилността в началото ви дава добра основа за

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки