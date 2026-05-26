10% по-малко за култура в бюджета: Боршош

Нека е ясно за всички: 10% по-малко средства за култура могат да означават 100% по-малко култура.

Защото при и без това критично ниското финансиране, тези 10% не са просто число в бюджета. Те са границата между оцеляването и разпада. Без тях културните институции, процесите в културата и самата културна инфраструктура трудно ще продължат да съществуват.

И тук дори не говорим за развитие. Говорим за най-елементарни условия за работа. За възможността театрите да отворят, музеите да функционират, галериите да съществуват, артистите и всички хора зад културата да останат в България.

Тези 10% могат да струват 100% от българската култура.

Мирослав Боршош, продуцент, бивш министър на туризма