  
Всички пазят Терзиев за скандала в Младост: Бонев

Свързани новини

26.05.2026 14:47

Всички пазят Терзиев за скандала в Младост: Бонев

Видян 391 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

                       Абсолютно скандални действия в комисията по Екология по казуса с огромната сграда в Младост.


 По предложение на Димитър Петров от Продължаваме промяната и с гласовете на ГЕРБ, ПП, БСП, Синя София и независими, беше прието отлагане на нашия доклад на мястото на сградата да има парк. Искали становище от администрацията. Координирани действия да бъде опазен Терзиев от поемането на отговорност, предвид очевидното му желание този мастодонт да бъде построен в Младост.


Наистина е шокиращо, предвид безпрецедентно големия протест в Младост, и категоричното желание на младостчани вместо сграда да има парк. Не знам тези общински съветници с какви очи гледат хората по улиците, знаейки че обслужват бизнеси интереси, унищожаващи средата на живот на хиляди.


 Тази сряда, в 18:00 ч. отново ще има протест в Младост, организиран от граждани, и ние отново ще ги подкрепим 


Борис Бонев


         



Етикети
, , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат „унищожени“: Тръмп

Запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат „унищожени“: Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп очерта ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 31 май 21:00ч.

Едно гадно ченге 1998 R 1h 30m

Режисьор: Bruno Barreto
В ролите: Stephen BaldwinChris PennGina Gershon

виц на деня

-Какво прави феминистката, когато чуе хубав виц?
-Смее се под мустак…

 

към хороскоп хороскоп

козирог

Стабилността в началото ви дава добра основа за действия

Стабилността в началото ви дава добра основа за

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки