Всички пазят Терзиев за скандала в Младост: Бонев

Абсолютно скандални действия в комисията по Екология по казуса с огромната сграда в Младост.

По предложение на Димитър Петров от Продължаваме промяната и с гласовете на ГЕРБ, ПП, БСП, Синя София и независими, беше прието отлагане на нашия доклад на мястото на сградата да има парк. Искали становище от администрацията. Координирани действия да бъде опазен Терзиев от поемането на отговорност, предвид очевидното му желание този мастодонт да бъде построен в Младост.

Наистина е шокиращо, предвид безпрецедентно големия протест в Младост, и категоричното желание на младостчани вместо сграда да има парк. Не знам тези общински съветници с какви очи гледат хората по улиците, знаейки че обслужват бизнеси интереси, унищожаващи средата на живот на хиляди.

Тази сряда, в 18:00 ч. отново ще има протест в Младост, организиран от граждани, и ние отново ще ги подкрепим

Борис Бонев