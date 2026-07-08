2-месечно бебе почина след два прегледа в Спешното в Карлово

Бебе на 2 месеца е починало тази сутрин в Спешния кабинет към карловската болница, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден от родителите към разследващите. Бебето е било занесено за преглед, тъй като било със затруднено дишане.

Лекар го прегледал, а след това родителите си го прибрали у дома, които живеят в ромската махала.

Часове по-късно бебето се влошило и майката и бащата отново го закарали в Спешното, където установили смъртта му.

Според медици родителите не пожелали да оставят бебето в болницата за лечение.

Те пък твърдят обратно - че от здравното заведение не пожелали да приемат пеленачето. "Разследването е на първоначален етап и целта е да установи точните обстоятелства около смъртта на бебето", посочиха от пловдивската полиция.

Кирил Пламенов