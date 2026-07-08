  
ГЕРБ се обяви срещу изцяло машинното гласуване

Свързани новини

08.07.2026 13:22

ГЕРБ се обяви срещу изцяло машинното гласуване

Видян 253 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

ГЕРБ няма да подкрепи предложенията на “Прогресивна България” за преминаване на изцяло машинен вот!


Последните парламентарни избори бяха обявени за най-честните.


Статистиката показва, че на тях 53% от българите са гласували с хартия, а 47% с машина. Ето защо от ГЕРБ сме против отнемането на правото на избор на българските граждани как да гласуват.Освен това препоръките на Венецианската комисия и ОССЕ са категорични - не се правят промени в изборното законодателство, минимум 6 месеца преди избори. Това е още един аргумент срещу отварянето на Кодекса сега. 




Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.

Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:

- Мадам, по слух ли паркирате?

към хороскоп хороскоп

близнаци

Любознателната Ви природа ще Ви насочи към интересни теми

Любознателната Ви природа ще Ви насочи към интересни

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки