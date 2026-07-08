ГЕРБ се обяви срещу изцяло машинното гласуване

ГЕРБ няма да подкрепи предложенията на “Прогресивна България” за преминаване на изцяло машинен вот!
Последните парламентарни избори бяха обявени за най-честните.
Статистиката показва, че на тях 53% от българите са гласували с хартия, а 47% с машина. Ето защо от ГЕРБ сме против отнемането на правото на избор на българските граждани как да гласуват.Освен това препоръките на Венецианската комисия и ОССЕ са категорични - не се правят промени в изборното законодателство, минимум 6 месеца преди избори. Това е още един аргумент срещу отварянето на Кодекса сега.
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бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?
Любознателната Ви природа ще Ви насочи към интересни