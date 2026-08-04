$20М за това Ferrari

Първият прототип на Ferrari 250 P ще бъде продаден на търг, като цената му може да достигне 20 милиона долара.

Шаси №0810 бележи повратен момент в историята на италианската марка като първия ѝ спортен състезателен автомобил с централно разположен двигател. След подиумите в състезанията „12 часа на Себринг“ и „24 часа на Льо Ман“ през 1963 г. моделът изиграва ключова роля за промяната в състезателната програма на Ferrari.

Този емблематичен автомобил ще бъде предложен на търг от Gooding Christie's по време на аукциона Pebble Beach, който ще се проведе през август.

Кирил Пламенов