Първият прототип на Ferrari 250 P ще бъде продаден на търг, като цената му може да достигне 20 милиона долара.
Шаси №0810 бележи повратен момент в историята на италианската марка като първия ѝ спортен състезателен автомобил с централно разположен двигател. След подиумите в състезанията „12 часа на Себринг“ и „24 часа на Льо Ман“ през 1963 г. моделът изиграва ключова роля за промяната в състезателната програма на Ferrari.
Този емблематичен автомобил ще бъде предложен на търг от Gooding Christie's по време на аукциона Pebble Beach, който ще се проведе през август.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 09 август 21:00ч.
Режисьор: Тод Филипс
В ролите: Хоакин Финикс Arthur Fleck Робърт де Ниро Мъри Франклин Зази Битц Софи Дюмон Глен Флешлър
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
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