  
15.06.2026 23:06

€6,8млрд. завари Радев в хазната, за месец ли ги потроши: Ас. Василев

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6,8 млрд. завари в хазната кабинетът Радев и няма как да ги е похарчил за месец управление, съобщи лидерът на ПП и финансов министър в служебен кабинет на самия Радев - Асен Василев. Така той опроверга думите на министър-председателя, който от Шумен извести, че "държавата няма пари".


Бюджетната процедура все още не е започнала, въпреки обещанията на управляващата Прогресивна България, че това ще бъде първото, което ще се внесе в новия парламент. Още повече, рамките на сметкоплана на държавата са ясни, заложени са в готов и ремонтиран от миналото НС бюджет, така че от новите се искат само козметични промени.


Те вече се отказаха от всичките си предизборни заявки за реформи, например вдигане на пенсионната възраст в МВР и МО, за да бъдат спестени над 1 млрд. евро или 1% дефицит в хазната, както и ред други задължителни крачки. Например прочистването на ненормално завишения брой получаващи инвалидни пенсии - 800 000 при реални 150 000 хора с подобни проблеми, което е друг 1% дефицит. 


 


Радостина Тонева 


 



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