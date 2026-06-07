€6,8млрд. завари Радев в хазната, за месец ли ги потроши: Ас. Василев

6,8 млрд. завари в хазната кабинетът Радев и няма как да ги е похарчил за месец управление, съобщи лидерът на ПП и финансов министър в служебен кабинет на самия Радев - Асен Василев. Така той опроверга думите на министър-председателя, който от Шумен извести, че "държавата няма пари".

Бюджетната процедура все още не е започнала, въпреки обещанията на управляващата Прогресивна България, че това ще бъде първото, което ще се внесе в новия парламент. Още повече, рамките на сметкоплана на държавата са ясни, заложени са в готов и ремонтиран от миналото НС бюджет, така че от новите се искат само козметични промени.

Те вече се отказаха от всичките си предизборни заявки за реформи, например вдигане на пенсионната възраст в МВР и МО, за да бъдат спестени над 1 млрд. евро или 1% дефицит в хазната, както и ред други задължителни крачки. Например прочистването на ненормално завишения брой получаващи инвалидни пенсии - 800 000 при реални 150 000 хора с подобни проблеми, което е друг 1% дефицит.

Радостина Тонева