66 нарушения при проверка на 149 превозни средства в област Монтана

66 нарушения установени при специализирана полицейска операция в област Монтана.
На 17 и 18 юли служители на сектор „Пътна полиция“ при #ГДНП и ОДМВР – Монтана проведоха специализирана операция за контрол на пътното движение.
В рамките на акцията бяха проверени: • 149 моторни превозни средства, от които 53 товарни автомобила; • 81 автомобила по метода на линейния контрол; • 147 лица.
Установени са 66 нарушения, сред които: неизползване на обезопасителен колан и детска обезопасителна система; ⚠️ неправоспособни водачи; ⚠️ технически неизправни превозни средства; неправилно поставени регистрационни табели; ⚠️ неспиране на знак Б2 „Стоп“ и неправомерни изпреварвания.
За нарушенията са съставени 6 акта, наложени са 60 глоби с фиш, връчени са 41 електронни фиша, 5 наказателни постановления и 3 принудителни административни мерки.
Специализираните полицейски операции продължават и в други области на страната с цел повишаване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортните произшествия.
Главна дирекция "Национална полиция"
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
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