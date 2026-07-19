  
66 нарушения при проверка на 149 превозни средства в област Монтана

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20.07.2026 09:57

66 нарушения при проверка на 149 превозни средства в област Монтана

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66 нарушения установени при специализирана полицейска операция в област Монтана.


На 17 и 18 юли служители на сектор „Пътна полиция“ при #ГДНП и ОДМВР – Монтана проведоха специализирана операция за контрол на пътното движение.


В рамките на акцията бяха проверени: • 149 моторни превозни средства, от които 53 товарни автомобила; • 81 автомобила по метода на линейния контрол; • 147 лица.


Установени са 66 нарушения, сред които:  неизползване на обезопасителен колан и детска обезопасителна система; ⚠️ неправоспособни водачи; ⚠️ технически неизправни превозни средства;  неправилно поставени регистрационни табели; ⚠️ неспиране на знак Б2 „Стоп“ и неправомерни изпреварвания.


За нарушенията са съставени 6 акта, наложени са 60 глоби с фиш, връчени са 41 електронни фиша, 5 наказателни постановления и 3 принудителни административни мерки.


 Специализираните полицейски операции продължават и в други области на страната с цел повишаване на пътната безопасност и намаляване на пътнотранспортните произшествия.


Главна дирекция "Национална полиция"  



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