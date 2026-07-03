  
Тежка катастрофа с камион блокира движението на АМ Хемус

Свързани новини

03.07.2026 16:07

Тежка катастрофа с камион блокира движението на АМ Хемус

Видян 325 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Тежка катастрофа с хладилен камион пречи на движението на магистрала „Хемус“ в посока София.


Камионът се е обърнал обратно на движението.


На място са линейки, пожарна и полиция.


Образувало се е задръстване.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

3-ти ден след бурята и несъбрани още клони в сърцето на София

3-ти ден след бурята и несъбрани още клони в сърцето на София

3-ти ден след голямата буря клрони още ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 03 юли 21:00ч.

47 ронини 2013 г. ‧ Екшън/Фентъзи ‧ 2 ч 8 мин

Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch

виц на деня

Бате Гошо:

 

- Какво е секс прaвилото за есента?

- Пaртньорът с хремa е винаги отдолу!!!

 

към хороскоп хороскоп

овен

Неочаквана възможност може да се появи чрез разговор

Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Повече движение и активност ще Ви помогнат да насочите

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки