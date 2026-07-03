Тежка катастрофа с камион блокира движението на АМ Хемус

Тежка катастрофа с хладилен камион пречи на движението на магистрала „Хемус“ в посока София.
Камионът се е обърнал обратно на движението.
На място са линейки, пожарна и полиция.
Образувало се е задръстване.
Кирил Пламенов
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3-ти ден след голямата буря клрони още ...
бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
Бате Гошо:
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Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни. Повече движение и активност ще Ви помогнат да насочите