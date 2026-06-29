АИКБ не подкрепя бюджетната рамка за 2026 г.: Нужни са по-бързо свиване на дефицита и реални реформи

Асоциацията на индустриалния капитал в България не подкрепя проектите за държавния бюджет, бюджета на ДОО и бюджета на НЗОК за 2026 г. Според работодателската организация кабинетът признава реалния мащаб на фискалния проблем, но не предлага достатъчно бърза и дълбока консолидация. Дефицитът от 5,7% от БВП е прекомерен, връщането към 3% чак през 2028 г. не е достатъчно амбициозно, пенсионните разходи растат автоматично, а здравната система получава още пари без реална промяна в модела. Това се казва в три становища на АИКБ до финансовия министър Гълъб Донев по проектите за държавния бюджет, ДОО и НЗОК за 2026 г. Политическиновини

АИКБ отчита като положителен факт, че проектът за държавния бюджет не се опитва да прикрие реалното състояние на публичните финанси. В мотивите към проекта се признава, че при непроменени политики дефицитът би достигнал 7,4% от БВП, без да се отчитат поети ангажименти за около 2,2 млрд. евро, или 1,8% от БВП. Според работодателската организация това показва, че натрупаните през последните години дисбаланси вече не могат да бъдат прикривани с еднократни приходи, отложени плащания и неизпълнени капиталови разходи.

Въпреки това АИКБ смята, че проектът не съдържа достатъчно решителна фискална консолидация. Организацията определя дефицита от 5,7% от БВП през 2026 г. като прекомерен и предупреждава, че дефицит от 3% не бива да се превръща в нормално състояние на публичните финанси, а трябва да бъде максимално допустима граница. В години на икономически растеж България трябва да се стреми към балансиран бюджет или поне към значително по-нисък дефицит.

АИКБ подкрепя запазването на основния данъчен модел и предупреждава, че проблемът не е в липсата на достатъчна данъчна тежест, а в структурата и ефективността на публичните разходи. Организацията се обявява против повишаване на данъчните ставки, въвеждане на нови данъци или промени, които биха влошили предвидимостта на данъчната среда.

В становището за ДОО АИКБ приветства, че не се предвижда увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“. Като положителна стъпка е отчетено и започването на процес по изравняване на осигурителния режим на държавните служители и заетите по Закона за съдебната власт с този на работещите в частния сектор. Организацията настоява тази реформа да обхване и секторите „Сигурност“ и „Отбрана“. История

АИКБ обаче е категорична, че въвеждането на лични осигурителни вноски за тези групи не трябва да бъде компенсирано от бюджета чрез увеличение на нетните им доходи. Според организацията подобна компенсация би обезсмислила реформата и би създала ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците и реалната икономика.

Работодателската организация предупреждава, че пенсионната система остава структурно нестабилна. Разходите за пенсии през 2026 г. са разчетени на 13,5 млрд. евро, което е увеличение с близо 1,18 млрд. евро спрямо 2025 г. Пенсиите вече достигат около 10,8% от прогнозния БВП, а почти целият ръст на разходите в ДОО се дължи именно на тях.

АИКБ настоява да бъде преразгледано „швейцарското правило“ за индексация на пенсиите. Според организацията, докато не бъде възстановена финансовата устойчивост на системата, индексацията трябва да бъде ограничена до компенсиране на инфлацията. АИКБ поддържа и позицията, че минималната пенсия трябва да бъде изведена от пенсионната система и заменена със социална подкрепа след оценка на доходите и нуждите.

В становището за бюджета на НЗОК АИКБ също отказва подкрепа. Проектът предвижда приходи и трансфери от 5,256 млрд. евро, което е увеличение с 412,3 млн. евро спрямо 2025 г. Според организацията обаче структурата на финансиране не се променя. Болничната помощ и лекарствата формират 74,5% от всички здравноосигурителни плащания, а над 82% от допълнителния ресурс отново отива към тези две направления.

АИКБ предупреждава, че това задълбочава структурния дисбаланс в здравеопазването. За първична извънболнична помощ, специализирана извънболнична помощ и медико-диагностична дейност общо се насочват допълнително едва около 42 млн. евро, или около 10% от общото увеличение на бюджета на НЗОК. Според организацията така се възпроизвежда досегашният модел - повече средства за болнично лечение и лекарства, но недостатъчен ресурс за профилактика, ранна диагностика и навременна извънболнична помощ.

АИКБ отчита положително опита за по-строг контрол върху стойностите по РЗОК и изпълнители, както и отделянето на референтните и генеричните лекарствени продукти в самостоятелни бюджетни групи. Организацията подкрепя и принципа за заплащане според ефекта от терапията, особено при скъпоструващи и иновативни лечения. Но според нея проектът не дава убедителен отговор как допълнителните 412,3 млн. евро ще доведат до по-добро здравеопазване, по-добри здравни резултати и по-ефективна система.

„Това е още от същото, а не заявка за реформа“, посочва АИКБ в становището си за бюджета на НЗОК. Организацията настоява здравната система да бъде насочена към това хората да не се разболяват, заболяванията да се откриват рано и да се лекуват навреме, вместо публичният ресурс да се концентрира предимно върху скъпоструващо лечение на тежки заболявания, когато често вече е късно за оптимален резултат.

Кирил Пламенов