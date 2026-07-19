  
Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп в Черноморец

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20.07.2026 10:05

Арестуваха двама служители на НАП за поискан подкуп в Черноморец

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Задържаха двама служители на Националната агенция за приходите (НАП), след като са поискали подкуп от собственик на търговски обект в Черноморец, предаде БНР. 


По информация на полицията, сигналът е подаден в Районното управление в Созопол от собственик на минимаркет в града.


Малко по-рано същия ден двамата данъчни служители извършили проверка в търговския обект, която продължила два часа. Те констатирали няколко нарушения - липсвали 38 евро от касата, а в магазина имало недеактивирани касови апарати, които вече не се използват.


Служителите предложили на търговеца срещу 300 евро да му съставят акт само за едно от констатираните нарушения. 


    "Те си поискаха индиректно подкуп като почерпка. Бях подготвил сума пари в джоба, понеже не знаех колко ще ми поискат. Бяха 3 банкноти по 100 евро", обясни Янчев.


Той директно попилтал служителите на НАП колко пари искат, за да не им даде повече или по-малко и да "няма разминаване". 


    "Те казаха - колкото имаш на сърце, дай", разказа търговецът.


Янчев платил подкупа, за да няма проблеми, а след това се е обадил в  полицията.


Кирил Пламенов


 



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