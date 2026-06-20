  
България ще настоява за специален статут на маслодайната роза

Свързани новини

20.06.2026 07:12

България ще настоява за специален статут на маслодайната роза

Видян 206 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Министерството на земеделието ще настоява за специален статут на маслодайната роза в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз, предаде БНР.


България ще защитава тази позиция в рамките на преговорите за бъдещата реформа на общата политика и новата многогодишна финансова рамка на Евросъюза.


Маслодайната роза е традиционен за България отрасъл с важно икономическо, социално и културно значение, както и един от националните символи на страната. През последните години обаче ниските изкупни цени на розовия цвят, високите производствени разходи, недостигът на работна ръка, трудоемкият характер на дейността, както и намаляването на площите с рози създават сериозни проблеми  в сектора.


Затова се проучва възможността страната ни да предложи специален режим за маслодайната роза в бъдещата Обща селскостопанска политика. Търси се вариант, подобен на този при памука - да  има отделна интервенция, фиксиран бюджет и защитен режим в рамките на европейската земеделска политика.


Целта е секторът да получи по-устойчива правна и финансова рамка, която да не зависи единствено от временни помощи или национални решения година за година.


 Наталия Каменова


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 24 юни 21:00ч.

Отново на 17 2009 г. ‧ Комедия/Фентъзи ‧ 1 ч 42 мин

Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед

виц на деня

Разговор между богаташ и новата му руса любовница:
- Миличка, трябва да ти призная нещо. Женен съм.
- Ох, така ме изплаши! Помислих, че яхтата не е твоя…

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки