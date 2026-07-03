БНБ: Цените ще скачат, няма да падат - 6% вместо 4% годишна инфлация

Като резултат от бюджета Гълъб - Радев, БНБ ревизира своите годишни прогнози за основните икономически показатели. Понеже новата власт дойде с обещание за сваляне/овладяване на цените, най-важно е да се отбележи, че с 50 на сто се увеличава инфлацията - вместо 4, централната банка очаква тя да се покачи на 6 процента. Естествено, става дума за официално изчислената, а тя - както е добре известно - е в пъти по-ниска от реалната на стоките и услугите, които потребяваме.

Икономическият ръст, от своя страна, ще бъде по-нисък от очаквания, изчисляват топ експертите по финанси на БНБ.

Радостина Тонева