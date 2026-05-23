ДА! Phine, ако и вие сте от София (или много ви се иска да бяхте)

Phine нарича себе си Хол за вино. Хол е, защото помещението е направено така, че да напомня и дом, стара къща, дори с огромния екран в края. Но всъщност заведението си е посветено на виното и дава доста добри цени, ако си вземете направо бутилка от толкова модния креман, шампанско, кава, просеко, даже българско пенливо, ако сте склонни да рискувате чак дотам, или каквото и да било друго - бяло, червено, розе. Ако питатате нас, в сравнение с този бар, така популярните "малки" и "големи бъчви" - съответно на ъгъла на ул. А. Кънчев и Солунска, и на кюшето на ул. Дякон Игнатий и пл. Славейков, губят по точки, особено с бая пондатутите си в сравнение с Франция и Италия цени на бутилките - някои двойно, освен с тоталната липса на уют и на дух.

Но както и да е, връщаме се в Хола за вино...

Където има и бира, и концентрати, и коктейли, че им идва сезонът. Има и плата за тях, както и някои други работи за хапване.

Междувременно, наминавайки, като нищо можете да се окажете насред ненатрапчиво представяне на някой нов бранд козметика, както на нас ни се случи с Witchcraft Botanicals, или пък на готини дрехи.

По музиката на инди банди от 90-те като Блър, Фарм, Джеймз или на Сюзън Вега веднага ще се усетят на място хората, които са си от София. И онези, които много биха искали да бъдат, и - ако им мине номерът - обичат да се представят за кореняци. Не е странно и че точно хора от София ще намерите в Хола за вино.

За туристите заведението е като "дошло" от Барселона, особено вечер, когато пред него тротоарът е изпълнен с пъстра публика. Който успее, може да седне на стол със седалка, изобразяваща тапа от шампанско.

Насред превърналата се в баро-ресторантски хъб зона на Малките пет кьошета, където Phine със сигурност е най-стилното място, супер добре се вписва и превръщането на легендарния бар Лонг Джон на другия бряг на ул. 6 септември в ретро бутик за плочи.

Пишем всичко това точно сега, защото сме насред празничния дълъг уикенд на Деня на българската култура. Phine със сигурност е едно от местата на градската култура на София, както беше и продлжава да бъде в новата си битност Лонг Джон - навремето може би първия модерен западен тип бар в този наш град.

Борис Ангелов