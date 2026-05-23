Около 2/3 от насилствените атаки срещу немски политици през 2025 г. са насочени към AfD

Почти две от всеки три насилствени атаки срещу политици в Германия през 2025 г. са били насочени към членове на „Алтернатива за Германия“ (AfD), показват правителствени данни. Депутат от дясната партия обвини за това, което нарече дългогодишна кампания за дискредитация.

Политици от AfD са били обект на общо 121 случая през миналата година — почти два пъти повече от всички останали големи германски политически партии взети заедно, съобщава федералното правителство в отговор на парламентарно запитване на депутата от AfD Мартин Хес. Данните показват, че партията е била и най-честата мишена на ненасилствени политически мотивирани престъпления. Общият брой престъпления срещу AfD през 2025 г. е надхвърлил 1800.

Около 60% от насилствените политически мотивирани престъпления са извършени от заподозрени с лява политическа ориентация, съобщава медията Nius, позовавайки се на полицейски данни, предоставени от правителството. Само 11% от нарушенията се приписват на заподозрени с дясна ориентация.

Полицията е регистрирала също 1171 престъпления срещу Християндемократическия съюз (CDU) на канцлера Фридрих Мерц, което го прави втората най-често таргетирана партия при политически мотивирани престъпления, според dpa. Броят на престъпленията срещу CDU се е увеличил повече от два пъти в сравнение с 2024 г., когато са били 420. Въпреки това само 12 от тях са били насилствени, съобщава Nius.

Хес, депутат и бивш полицай, обвини за „неприемливото развитие“ това, което той нарича целенасочени усилия за дискредитиране на неговата партия.

„Тези, които постоянно очернят, делегитимират и обезчовечават AfD и нейните поддръжници, не трябва да се изненадват, когато врагове на демокрацията виждат в това призив към насилие“, каза той. Правителството заяви, че не вижда индикации атаките срещу AfD да са „систематично планирани“, според Nius.

Дясната партия изповядва антиимиграционна платформа и се противопоставя на санкциите на Берлин срещу Русия. Тя е изправена пред бойкот от основните германски партии, като някои от опонентите ѝ я определят като „неконституционна“. Въпреки това AfD е изпреварила CDU по обществена подкрепа и според проучване от миналия месец се е превърнала в най-популярната партия в Германия.

Кирил Пламенов