Mercedes-AMG GT преминава на ток с 1169 к.с. и звук като V8

Електрическото GT 4-Door Coupé залага на ангажиращо управление с огромна мощност, симулиран звук на двигател и виртуална скоростна кутия.
Новият Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé е първият изцяло електрически модел, разработен специално от спортното подразделение на Mercedes-AMG – и най-мощният автомобил на марката досега.
Продажбите във Великобритания започват през септември на цена от около 150 000 паунда. Върховата версия GT 63 ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 2,4 секунди и развива максимална скорост от 299 км/ч благодарение на впечатляващите 1169 к.с. и 2000 Нм въртящ момент.
Новият модел, който ще се конкурира с Porsche Taycan и Lotus Emeya, е вдъхновен от концепциите Vision AMG от 2022 г. и GT XX от 2025 г., като дизайнът му ясно следва техните линии.
Това е първият автомобил, изграден върху новата електрическа платформа AMG.EA, която ще бъде използвана и за бъдещ високопроизводителен SUV, разработван в централата на компанията в Афалтербах.
Моделът е дълъг 5,94 м, широк 1,96 м и висок 1,4 м, с междуосие от 3 метра. Той е малко по-дълъг и по-висок, но по-тесен от Taycan.
Теглото достига 2460 кг, но от AMG твърдят, че ниско разположената батерия и компактните електромотори осигуряват значително по-нисък център на тежестта спрямо бензиновия GT 4-Door Coupé от 2018 г.
Следващо поколение електромотори
Задвижването използва три аксиално-флуксни електромотора, разработени съвместно с Yasa и подразделението AMG High Performance Powertrain в Бриксуърт. Производството им се извършва в специализиран завод в Берлин.
Технологията представлява сериозна промяна спрямо използваните досега радиално-флуксни мотори в електромобилите на Mercedes. Вместо електромагнитният поток да преминава перпендикулярно на вала, тук той е успореден, което позволява по-плоска конструкция тип диск.
Това води до значително по-компактни размери – всеки от задните мотори е широк около 80 мм, а предният е малко по-голям – около 90 мм.
Кирил Пламенов
