  
Mercedes-AMG GT преминава на ток с 1169 к.с. и звук като V8

Свързани новини

23.05.2026 07:05

Mercedes-AMG GT преминава на ток с 1169 к.с. и звук като V8

Видян 1822 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Електрическото GT 4-Door Coupé залага на ангажиращо управление с огромна мощност, симулиран звук на двигател и виртуална скоростна кутия.


Новият Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé е първият изцяло електрически модел, разработен специално от спортното подразделение на Mercedes-AMG – и най-мощният автомобил на марката досега.


Продажбите във Великобритания започват през септември на цена от около 150 000 паунда. Върховата версия GT 63 ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 2,4 секунди и развива максимална скорост от 299 км/ч благодарение на впечатляващите 1169 к.с. и 2000 Нм въртящ момент.


Новият модел, който ще се конкурира с Porsche Taycan и Lotus Emeya, е вдъхновен от концепциите Vision AMG от 2022 г. и GT XX от 2025 г., като дизайнът му ясно следва техните линии.


Това е първият автомобил, изграден върху новата електрическа платформа AMG.EA, която ще бъде използвана и за бъдещ високопроизводителен SUV, разработван в централата на компанията в Афалтербах.


Моделът е дълъг 5,94 м, широк 1,96 м и висок 1,4 м, с междуосие от 3 метра. Той е малко по-дълъг и по-висок, но по-тесен от Taycan.


Теглото достига 2460 кг, но от AMG твърдят, че ниско разположената батерия и компактните електромотори осигуряват значително по-нисък център на тежестта спрямо бензиновия GT 4-Door Coupé от 2018 г.



Следващо поколение електромотори


Задвижването използва три аксиално-флуксни електромотора, разработени съвместно с Yasa и подразделението AMG High Performance Powertrain в Бриксуърт. Производството им се извършва в специализиран завод в Берлин.


Технологията представлява сериозна промяна спрямо използваните досега радиално-флуксни мотори в електромобилите на Mercedes. Вместо електромагнитният поток да преминава перпендикулярно на вала, тук той е успореден, което позволява по-плоска конструкция тип диск.


Това води до значително по-компактни размери – всеки от задните мотори е широк около 80 мм, а предният е малко по-голям – около 90 мм.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

До човека, който току-що е получил диагноза

До човека, който току-що е получил диагноза

Не знам кой си. Не знам какво ти казаха. ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 28 май 21:00ч.

Шефове гадняри 2 2014 г. ‧ Комедия/Криминале ‧ 1 ч 48 мин

Режисьор: Шон Андерс
В ролите: Актьорски състав Джейсън Бейтман Ник Хендрикс Чарли Дей Дейл Арбъс Джейсън Судейкис Кърт Бъкман Дженифър Анистън Д-р Джулия Харис Крис Пайн Рекс Хансън Кристоф Валц Бърт Хансън Джейми Фокс Dean 'MF' Jones Кевин Спейси Дейв Харкен Кели Стейбълс Рейчъл Виж

виц на деня

По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:

- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?

Тя си поглежда гърдата и възкликва:

- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!

към хороскоп хороскоп

лъв


Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки