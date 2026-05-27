DARA влезе в класацията на Billboard

Победителката от "Евровизия" DARA стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Billboard. Нейната песен "Bangaranga" влезе в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета.
DARA е поставена на 90-о място сред най-популярните за изминалата седмица изпълнители в над 200 територии по целия свят, включително Съединените щати.
Кирил Пламенов
