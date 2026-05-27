ГЕРБ-Варна: До края на 2023 г. в местността „Баба Алено“ не е забит един пирон

От ГЕРБ-Варна коментираха незаконното строителство, касаещо 104 незаконни строежа. Арх. Стоян Петков каза, че още от 2024 година казусът е повдигнат.

"В местността “Баба Алено” територията е горска, няма подробни устройствени планове и това застрояване в последните 2 години отвсякъде може да се класифицира като незаконно. Изведнъж администрацията на община Варна се активизира да предприема действия, от началото на 2024 година задаваме едни и същи въпроси в това направление", каза той.

"Недоумявам защо досега нито кметът, нито администрацията, са ни давали отговори, за тези две години ни обясняват, че са предприети всякакви действия", каза още Петков. Той допълни, че през този период са задавани въпроси какво се случва с незаконна постройка до Делфинариума.

От ГЕРБ-Варна казаха още, че председателят на общинския съвет е внесъл предложение за включване на извънредна точка на утрешното заседание, в което настояват за изслушване на кмета Благомир Коцев.

"До края на 2023 година в местността не е забит един пирон и не е отсечено едно дърво, цялото строителство е започнато след това, контролът е бил в ръцете на Коцев в качеството му на кмет, дори длъжностно лице да е издавало друго лице, ние няма как да сме били информирани за това", казаха още от ГЕРБ - Варна.

Припомняме, че във вторник акция на полиция и община край Варна разкри незаконен град - изградени са постройки, без разрешение, на 100 декара, в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

„На тази територия, която обхваща площ от около 100 декара, с която се затруднява и достъп понякога, има строящи се или вече построени сгради. Те са 104 на брой. За нито една от тях няма издадено разрешение за строеж от Община Варна”, заяви кметът на Варна Благомир Коцев.

Наложена е поредната спешна намеса на органите на реда. „Успяхме да заловим общо 29 души. Част от лицата опитаха да осуетят проверката и да се укрият в гората, всички те са задържани”, съобщи директорът на ОДМВР Варна Цветан Пировски.

Премиерът Румен Радеви от своя страна заяви, че преди година именно от Варна, в качеството си на президент, е поставил публично въпроса защо ДАНС е издала принудителна административна мярка срещу украински гражданин, свързан с групировката „Куб“, инвеститор на постройките, след което е бил изгонен от страната, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС е отменил собствената си заповед. Румен Радев определи това като „прецедент“, подчертавайки, че „такова нещо никога не се е случвало в историята на службата“, а въпросът е бил пренебрегнат и от медиите.

"Това не е само незаконно строителство. Тук са вързани и много други процеси, насочени срещу националната сигурност на България. Защо го казвам това нещо? Защото преди година именно от Варна, в качеството си на президент, аз повдигнах публично пред вашите медии проблемът защо на украинския гражданин, който е отгоре на групировката, на когото ДАНС издаде постоянна административна мярка, тоест той беше изгонен от България, а само две седмици по-късно шефът на ДАНС отмени собствената си заповед. Това е прецедент. Това никога не се е случвало в историята на службата.

И аз тогава зададох преди една година въпроса въпроса: защо, при положение че регионалната служба на ДАНС е подала солидни аргументи за това действие – аргументи за действия срещу националната сигурност на България – защо и под чие давление... Защото вие нали не вярвате, че тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС сам е взел такова решение? Много ясно зададох въпроса – кой, защо, с каква цел, с какъв интерес? Отправих и питане към ДАНС, но нямаше отговор от нито една институция, нямаше реакция от медиите по нататък, защото просто потъна, въпреки че беше пред вашите камери, нямаше реакции нито от областната, нито от общинската управа.

Ето, година по-късно ние вече се сблъскваме с една много широка, разгърната и дълбока дейност. Аз разбрах още преди година с това, което се случи. С принудителната административна мярка от ДАНС. Но разбрах и затова обратно отменяне на заповедта, което е категорично под нечий интерес и ние ще направим всичко възможно да разберем кои фактори и защо са накарали тогавашният и.ф. председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед", посочи Румен Радев.

На журналистически въпрос: "Казвате "нечий интерес". Знаете ли чий интерес?", Румен Радев отговори така: "Предполагам, но затова ще бъдат извършени проверки".

Кирил Пламенов