Руски съд нареди на Euroclear да плати 200 млрд. евро

Арбитражен съд в Москва е уважил искането на Руската централна банка за незабавно изпълнение на решение, с което се нарежда на Euroclear да изплати около 200 млрд. евро (233 млрд. долара), съобщи RBK, позовавайки се на адвокати на белгийската клирингова къща.

Западните съюзници на Украйна замразиха около 300 млрд. долара руски държавни активи след ескалацията на конфликта между Москва и Киев през 2022 г., като по-голямата част от средствата се намират в базирания в Брюксел депозитар.

Макар Европейският съюз засега да се въздържа от директна конфискация на активите, Брюксел е прехвърлил около 6,6 млрд. евро печалби, генерирани от замразените активи на Руската централна банка, във фонд за Украйна от 2024 г. насам.

Москва заяви, че всяко използване на нейните замразени активи би представлявало кражба, като също предупреди, че може да отвърне с конфискация на около 200 млрд. евро западни активи, държани в Русия, макар досега да не е предприела подобна стъпка.

Коментирайки последното решение, адвокатите на Euroclear Сергей Савелиев и Максим Кулков заявиха пред RBK, че правото на компанията на справедлив процес е било нарушено, но отказаха допълнителен коментар заради закрития характер на производството.

Руската централна банка определи решението като справедливо, отбелязвайки, че то отчита не само продължаващия характер на нарушението, но и риска всяко забавяне на изпълнението да удължи възстановяването на нарушените права.

Първоначалното решение, задължаващо Euroclear да плати 200 млрд. евро, беше издадено от арбитражния съд миналата седмица. Тогава Euroclear го определи като необосновано, като добави, че подобни искове не се признават от законодателството на ЕС. Компанията също така обеща да обжалва присъдата.

Малко след като заведе дело срещу Euroclear през декември, Руската централна банка заяви, че може да разшири съдебните си действия относно замразените активи и срещу други европейски банки, които също държат нейни средства.

Пламен Валентинов