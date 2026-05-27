Ози ще бъде възкресен като AI холограма

Британската рок легенда Ози Озбърн, харизматичният фронтмен на Black Sabbath, който помогна за оформянето на хеви метъла за поколения фенове, е на път да се завърне дигитално с помощта на изкуствен интелект, след като семейството му разкри планове за създаване на интерактивна холограма на покойния певец.

Самопровъзгласилият се за „Принц на мрака“ почина през юли 2025 г. на 76-годишна възраст след дългогодишна битка с болестта на Паркинсон и други здравословни проблеми. Смъртта му настъпи само седмици след прощалния концерт с реюниън в родния му град Бирмингам, който събра милиони за благотворителност.

Проектът беше обявен от съпругата на Озбърн – Шарън, и сина му Джак по време на панел на Licensing Expo в Лас Вегас. Инициативата ще бъде реализирана в партньорство с технологичните компании Hyperreal и Proto Hologram, специализирани в AI-генерирани дигитални копия и потапящи развлекателни преживявания.

Съобщението бързо предизвика негативни реакции онлайн, като критиците поставиха под въпрос все по-широкото използване на AI за пресъздаване на починали знаменитости и призоваха семейството „да остави човека да почива в мир“.

В отговор на критиките по време на YouTube Q&A сесия във вторник Джак Озбърн заяви, че аватарът ще бъде „направен с вкус“, като подчерта, че баща му „би харесал това“. Синът на рок иконата също отбеляза, че използваната технология е много по-напреднала от просто „да вържеш снимка на баща ми към ChatGPT“.

Според семейството дигиталният Ози в реален размер ще може да общува с феновете в реално време чрез AI, обучен върху гласа, външния вид и архивни кадри на певеца. Технологията в бъдеще може да бъде използвана във филми, реклами и други медийни проекти.

„Ще го заведем по целия свят. Хората ще могат да говорят с него, а той ще им отговаря“, каза Шарън Озбърн.

Озбърн се присъединява към нарастващ списък от покойни артисти, пресъздадени дигитално чрез AI и холограмни технологии, сред които Елвис Пресли и Тупак Шакур. Дебатът около подобни технологии все по-често се сравнява с дистопичните сценарии в британския sci-fi сериал „Black Mirror“, който разглежда AI-генерирани възстановки на човешки личности.

Това не е първият спор около AI трибюти след смъртта на Озбърн. Миналата година концерт на Род Стюарт, включващ AI-генерирано видео на певеца заедно с други покойни музикални звезди, също предизвика критики онлайн, като някои зрители го определиха като „зловещ“ и „безвкусен“.

Интересът към наследството на Озбърн остава силен. Sony Pictures разработва биографичен филм, планиран за премиера през 2028 г., а изложба, посветена на живота и кариерата му, ще се провежда в Бирмингам до септември.

Пламен Валентинов