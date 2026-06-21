Делян Добрев се оттегля от първата линия на политиката

Депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев обяви, че се оттегля от първата линия на политиката след близо две десетилетия обществена дейност.
„Аз наистина съм в политиката от 20 години. В 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник-министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия“, заяви Добрев.
Той подчерта, че е дошъл моментът по-младото поколение да поеме водеща роля.
„Идва момент, в който ние, които 20 години вече сме в политиката, трябва да отстъпим място на младите“, каза Добрев.
По думите му този процес е естествен за всяка политическа организация.
„В ГЕРБ от първия кабинет „Борисов“ останахме само аз и Владислав Горанов. По един или друг начин всички останали се оттеглиха и дадоха път на следващите“, посочи той.
Добрев даде за пример бивши министри от първия кабинет на ГЕРБ.
„Помните Лиляна Павлова, помните Иво Московски. Страхотни министри и големи професионалисти. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже Трайчо и Дянков бяха млади. Сега сме на по 50 и според мен тридесетгодишните се справяха тогава по-добре, отколкото други. Защото имахме хъс, имахме енергия, имахме огромно желание да направим нещо, да постигнем нещо“, заяви той.
Добрев беше категоричен, че няма да прекъсва връзката си с партията.
„Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, преценил съм сам за себе си, да дам път“, каза той и благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата през годините.
„Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше“, заяви Добрев.
Втората важна тема в изказването му беше състоянието на публичните финанси и необходимостта от строга бюджетна политика.
„От професионална гледна точка трябва да има фискална консолидация точно в този момент, защото иначе ще изпуснем духа от бутилката, той вече е изпуснат“, предупреди депутатът от ГЕРБ-СДС.
Според него бюджетът трябва да бъде балансиран, за да се избегне бързо нарастване на държавния дълг. „Трябва да се балансира бюджетът. В противен случай процентът дълг към БВП ще нарасне с много бързи темпове“, каза Добрев.
Той посочи, че по време на управлението на кабинетите „Борисов“ държавният дълг е бил около 20% от БВП, а инфлацията е била сред най-ниските в Европа.
„Средната инфлация за тези 10-12 години е 1%. Има години с нула. Има години с отрицателна инфлация. Ето това беше инфлацията при кабинетите „Борисов“, заяви Добрев. „Това трябва да се прави и сега. Трябва да се дава път на младите и за мен сега е моментът“, добави той.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
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