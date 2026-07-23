  
ДПС информира конгресмени от Републиканската партия за "PNR -гейта на Демерджиев"

Свързани новини

23.07.2026 16:23

ДПС информира конгресмени от Републиканската партия за "PNR -гейта на Демерджиев"

Видян 616 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Информация за безпрецедентното изтичане на данни от PNR-системата и злоупотреба с доверието на международните партньори за лични политически цели по нареждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев предоставиха представителите на ДПС на среща с конгресмените-републиканци Райли Мур (Западна Вирджиния) и Кристофър Смит (Ню Джърси), както и с Базел Бас, специален агент на ЦРУ.  


Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в превенцията на трафика на хора, основани на доверие и професионализъм, които ще гарантират невъзможността, на който и да е министър на вътрешните работи да злоупотребява с данни от международни регистри. Това е изключително важно условие за реализацията на ефективна превенция на трафик на деца и защита на техните лични данни. 


Делегацията проведе и двустранни срещи с конгресмен Кийт Селф (Тексас)-член на Комисията по външна политика на Конгреса на САЩ и председател на подкомисията за Европа и конгресмен Джо Уилсън (Южна Каролина)-член на Комисиите по външна политика и въоръжени сили и съпредседател на Групата за приятелство САЩ-България. Обсъдени бяха актуални политически теми, двустранното сътрудничество в сферите на сигурността и отбраната, отношението на България към подкрепата за Украйна, ангажиментите на страната към НАТО и трансатлантическото сътрудничество и сигурността на Черноморския регион. 


Делегацията на ДПС благодари на САЩ и с удоволствие прие високата оценка за предвидимото и последователно политическо поведение на ДПС и партньорството на САЩ за укрепване на отбранителните способности на България.


Делегацията на ДПС, водена от зам.-председателят на ДПС Искра Михайлова, Атидже Алиева-Вели, председател на парламентарната комисия по правата на човека и депутатите Станислав Анастасов и Калин Стоянов участва в конференцията, посветена на борбата с трафика на хора, организирана от СРАС. Събитието се провежда в Конгреса на САЩ във Вашингтон.


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Конституционният съд ще проверява как е назначена ЦИК

Конституционният съд ще проверява как е назначена ЦИК

Конституционният съд реши да разгледа по ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 26 юли 21:00ч.

Студено отмъщение 2019 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 59 мин

Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.

виц на деня



COVID-19 е като рогата:

- Едни го имат.
- Други ще го имат.
- А трети никога няма да знаят, че са го имали ...

към хороскоп хороскоп

стрелец

Оптимистичната Ви нагласа ще Ви помогне да видите нови перспективи

Оптимистичната Ви нагласа ще Ви помогне да видите нови

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки