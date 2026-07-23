В ЕС вече е забранено унищожаване на непродадени дрехи и обувки

От 19 юли в Европейския съюз влезе в сила забрана за унищожаването на непродадени дрехи и обувки от големите компании. Мярката е част от Регламента за екодизайн и цели да намали текстилните отпадъци и да насърчи повторната употреба и рециклирането.
„Забраната е изключително необходима от много дълго време“, коментира пред БНР Александра Кантарели от българския бранд „Мода с мисия“. По думите ѝ между 5 и 9% от дрехите се унищожават, без никога да са били носени, а големите компании ще трябва да произвеждат „по-рационално и умно“ и да прогнозират по-точно потреблението.
Според данни на Европейската комисия всяка година в Европа се унищожават между 264 000 и 594 000 тона непродадени текстилни изделия, което води до около 5,6 млн. тона въглеродни емисии.
„Целта на новите правила е да се насърчи кръговата икономика и да се ограничат текстилните отпадъци“, обясни д-р Надежда Ангелова от Факултета по химия и фармация към СУ. Тя подчерта, че е по-добре една дреха да получи „втори живот“, вместо да бъде унищожена, но предупреди, че това не бива да насърчава безконтролното потребление.
Наталия Каменова
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Оптимистичната Ви нагласа ще Ви помогне да видите нови