  
В ЕС вече е забранено унищожаване на непродадени дрехи и обувки

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23.07.2026 16:31

В ЕС вече е забранено унищожаване на непродадени дрехи и обувки

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От 19 юли в Европейския съюз влезе в сила забрана за унищожаването на непродадени дрехи и обувки от големите компании. Мярката е част от Регламента за екодизайн и цели да намали текстилните отпадъци и да насърчи повторната употреба и рециклирането.


„Забраната е изключително необходима от много дълго време“, коментира пред БНР Александра Кантарели от българския бранд „Мода с мисия“. По думите ѝ между 5 и 9% от дрехите се унищожават, без никога да са били носени, а големите компании ще трябва да произвеждат „по-рационално и умно“ и да прогнозират по-точно потреблението.


Според данни на Европейската комисия всяка година в Европа се унищожават между 264 000 и 594 000 тона непродадени текстилни изделия, което води до около 5,6 млн. тона въглеродни емисии.


„Целта на новите правила е да се насърчи кръговата икономика и да се ограничат текстилните отпадъци“, обясни д-р Надежда Ангелова от Факултета по химия и фармация към СУ. Тя подчерта, че е по-добре една дреха да получи „втори живот“, вместо да бъде унищожена, но предупреди, че това не бива да насърчава безконтролното потребление.


Наталия Каменова


 


 



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