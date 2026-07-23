В ЕС вече е забранено унищожаване на непродадени дрехи и обувки

От 19 юли в Европейския съюз влезе в сила забрана за унищожаването на непродадени дрехи и обувки от големите компании. Мярката е част от Регламента за екодизайн и цели да намали текстилните отпадъци и да насърчи повторната употреба и рециклирането.

„Забраната е изключително необходима от много дълго време“, коментира пред БНР Александра Кантарели от българския бранд „Мода с мисия“. По думите ѝ между 5 и 9% от дрехите се унищожават, без никога да са били носени, а големите компании ще трябва да произвеждат „по-рационално и умно“ и да прогнозират по-точно потреблението.

Според данни на Европейската комисия всяка година в Европа се унищожават между 264 000 и 594 000 тона непродадени текстилни изделия, което води до около 5,6 млн. тона въглеродни емисии.

„Целта на новите правила е да се насърчи кръговата икономика и да се ограничат текстилните отпадъци“, обясни д-р Надежда Ангелова от Факултета по химия и фармация към СУ. Тя подчерта, че е по-добре една дреха да получи „втори живот“, вместо да бъде унищожена, но предупреди, че това не бива да насърчава безконтролното потребление.

Наталия Каменова