Конституционният съд ще проверява как е назначена ЦИК

Конституционният съд реши да разгледа по същество жалбата срещу правилата, по които президентът Илияна Йотова назначи Централната избирателна комисия (ЦИК).
Делото беше заведено по искане на депутати от „Демократична България“. Те оспорват начина, по който са разпределени местата между отделните партии в избирателната комисия. С днешното си решение съдът обяви, че жалбата е редовна и предстои да се произнесе дали назначението на ЦИК е законно.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Оптимистичната Ви нагласа ще Ви помогне да видите нови