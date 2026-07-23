  
Конституционният съд ще проверява как е назначена ЦИК

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23.07.2026 17:00

Конституционният съд ще проверява как е назначена ЦИК

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Конституционният съд реши да разгледа по същество жалбата срещу правилата, по които президентът Илияна Йотова назначи Централната избирателна комисия (ЦИК).


Делото беше заведено по искане на депутати от „Демократична България“. Те оспорват начина, по който са разпределени местата между отделните партии в избирателната комисия. С днешното си решение съдът обяви, че жалбата е редовна и предстои да се произнесе дали назначението на ЦИК е законно.


Кирил Пламенов


 



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