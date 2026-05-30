Радан се кандидатира за шеф на ДСБ

На 11 юли ще се проведе Национално събрание на Демократи за силна България, което ще избере председател и ръководство на партията за следващите 4 години.

След парламентарните избори през април взех за себе си решение да се кандидатирам за председател на ДСБ. Обсъдихме го с Denitsa, защото това е стъпка, която засяга на първо място семейството ни, и получих нейната подкрепа. Преди няколко дни уведомих и сегашния председател, г-н Атанасов.

Споделям тук мотивите си, както ги изговорих и с тях.

Убеден съм, че България е изправена пред сериозни рискове, както във вътрешната, така и във външната и европейска политика. Рискове, свързани със съсредоточаването на огромна власт в едни ръце, без силна и убедителна опозиция, с агресивната международна среда и пасивната роля на държавата в бързото развитие на нови и по-единни европейски политики.

Но също така съм уверен, че българското общество има сериозни възможности за успешно развитие. Гражданите на България изпреварват политиката и политиците във всички направления - икономика, култура, образование, спорт, солидарност в общността. Имаме шанс за бърз напредък, ако политиката поне малко навакса изоставането си.

Пресрещането на рисковете пред обществото и оползотворяването на възможностите изисква силна опозиция и смела, консолидирана реформистка десница. Това е просто невъзможно без силна ДСБ, без партията, която преди 22 години формулира националната цел - силна България в обединена Европа, да изпълни и използва целия си потенциал - идеен, човешки, комуникационен, организационен. Готов съм да посветя опита и енергията си за тази цел, като част от общо усилие, без излишна амбиция и пресилено его, но и без да пестя усилия, време и търпение.

Разбира се, много възможно е изборът на 11 юли да бъде конкурентен и труден. Партията ни е минавала през такива състезания със зрялост и спокойствие. Убеден съм, че днес е още по-готова да прояви тези колективни качества. Аз подхождам с огромно уважение към работата на досегашното ни ръководство в изключително труден период. И съм сигурен, че - независимо от решенията на Националното събрание - имаме нужда от приемственост и надграждане.

Радан Кънев, евродепутат, екс лидер на ДСБ