ДА! Bianco&Rosso с чудесна лазаня и друга прясна паста, но не само

Bianco&Rosso e новото заведение на мястото, където с години сме ви водили при Даро, а после за малко беше посветено на принцесите - не онези от приказките или монархиите, а с кайма. Когато попитахме нашега, вече опитали, дали италианското име е заради прекрасната лазаня болонезе - бяло от прясната паста и червено от соса с телешко и доматен сос, отговорът на съдържателя беше, че всъщност е започнал като вино бар.

Та оттам червено и бяло - вино. Сега този характер се запазва като част от предлагането в заведението, където има прилично просеко на чаша само за 4 евро за наша радост. Насред гастро хъба по ул. Ангел Кънчев - нашата любима в София и в нейния център по-специално това си е доста добра оферта.

От битността на винобар в менюто има тальере - платата микс от сирена и колбаси. Има и панини, сиреч сандвичи. Обаче с УМБРИЙСКИ ХЛЯБ.

Ние специално си харесахме за опитване, но трябваше бая да изчакаме , че се прави 3 часа, та не беше готово Карне ал суго: сицилианска манджа - родна дума с италиански произход, ако не знаете, с телешко, свинско, наденица плюс доматена паста и хляб от квас, както го сервират тук.

Друг път ще пробваме традиционната Кростата - още една сицилианска нотка в менюто, само че сладкарска, както и другия десерт - така актуалния, както вече нееднократно сме описвали Бискоф - сиреч бишкотена основа, тук в комбинация с маскарпоне, филаделфия, мента, а за разкош - боровинки и ягоди - горски плодове, както ги наричат италианците.

Обслужването е чудесно, приборите са от добър бранд, което е важен детайл, поднасят лазанята с голяма подложна чиния, за да няма изпарени, а интериорът - от отварящите се в топлото стъкла, през шарените бутилки, висящи от тавана, до китарата на едната стена правят изкарването доста приятно.

Борис Ангелов