ДА! Bianco&Rosso с чудесна лазаня и друга прясна паста, но не само

Bianco&Rosso e новото заведение на мястото, където с години сме ви водили при Даро, а после за малко беше посветено на принцесите - не онези от приказките или монархиите, а с кайма. Когато попитахме нашега, вече опитали, дали италианското име е заради прекрасната лазаня болонезе - бяло от прясната паста и червено от соса с телешко и доматен сос, отговорът на съдържателя беше, че всъщност е започнал като вино бар.
Та оттам червено и бяло - вино. Сега този характер се запазва като част от предлагането в заведението, където има прилично просеко на чаша само за 4 евро за наша радост. Насред гастро хъба по ул. Ангел Кънчев - нашата любима в София и в нейния център по-специално това си е доста добра оферта.
От битността на винобар в менюто има тальере - платата микс от сирена и колбаси. Има и панини, сиреч сандвичи. Обаче с УМБРИЙСКИ ХЛЯБ.
Ние специално си харесахме за опитване, но трябваше бая да изчакаме , че се прави 3 часа, та не беше готово Карне ал суго: сицилианска манджа - родна дума с италиански произход, ако не знаете, с телешко, свинско, наденица плюс доматена паста и хляб от квас, както го сервират тук.
Друг път ще пробваме традиционната Кростата - още една сицилианска нотка в менюто, само че сладкарска, както и другия десерт - така актуалния, както вече нееднократно сме описвали Бискоф - сиреч бишкотена основа, тук в комбинация с маскарпоне, филаделфия, мента, а за разкош - боровинки и ягоди - горски плодове, както ги наричат италианците.
Обслужването е чудесно, приборите са от добър бранд, което е важен детайл, поднасят лазанята с голяма подложна чиния, за да няма изпарени, а интериорът - от отварящите се в топлото стъкла, през шарените бутилки, висящи от тавана, до китарата на едната стена правят изкарването доста приятно.
Борис Ангелов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Ново популярно наблюдение в областта на ...
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс
- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?
– Никаква, след 30 секунди всичко е готово.
Балансът днес е по-скоро усещане, отколкото действие.