  
30.05.2026 00:05

ДА! Bianco&Rosso с чудесна лазаня и друга прясна паста, но не само

Видян 1096 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Bianco&Rosso e новото заведение на мястото, където с години сме ви водили при Даро, а после за малко беше посветено на принцесите - не онези от приказките или монархиите, а с кайма. Когато попитахме нашега, вече опитали, дали италианското име е заради прекрасната лазаня болонезе - бяло от прясната паста и червено от соса с телешко и доматен сос, отговорът на съдържателя беше, че всъщност е започнал като вино бар.


Та оттам червено и бяло - вино. Сега този характер се запазва като част от предлагането в заведението, където има прилично просеко на чаша само за 4 евро за наша радост. Насред гастро хъба по ул. Ангел Кънчев - нашата любима в София и в нейния център по-специално това си е доста добра оферта.


От битността на винобар в менюто има тальере - платата микс от сирена и колбаси. Има и панини, сиреч сандвичи. Обаче с УМБРИЙСКИ ХЛЯБ.


Ние специално си харесахме за опитване, но трябваше бая да изчакаме , че се прави 3 часа, та не беше готово Карне ал суго: сицилианска манджа - родна дума с италиански произход, ако не знаете, с телешко, свинско, наденица плюс доматена паста и хляб от квас, както го сервират тук.


Друг път ще пробваме традиционната Кростата - още една сицилианска нотка в менюто, само че сладкарска, както и другия десерт - така актуалния, както вече нееднократно сме описвали Бискоф - сиреч бишкотена основа, тук в комбинация с маскарпоне, филаделфия, мента, а за разкош - боровинки и ягоди - горски плодове, както ги наричат италианците.


Обслужването е чудесно, приборите са от добър бранд, което е важен детайл, поднасят лазанята с голяма подложна чиния, за да няма изпарени, а интериорът - от отварящите се в топлото стъкла, през шарените бутилки, висящи от тавана, до китарата на едната стена правят изкарването доста приятно.


 


Борис Ангелов 


 



Етикети
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 17 май 21:00ч.

Опасна плячка 2012 г. ‧ Екшън/Трилър ‧ 1 ч 36 мин

Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс

виц на деня

- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?

  Никаква, след 30 секунди всичко е готово.

                 

към хороскоп хороскоп

везни

Балансът днес е по-скоро усещане

Балансът днес е по-скоро усещане, отколкото действие.

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки