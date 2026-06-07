Ердоган е дал инструкции въпросът за "Боташ" да бъде разрешен в най-скоро време

Президентът на Турция Реджеп Ердоган е инструктирал въпросът за договора между "Булгаргаз" и "Боташ" бъде разрешен скоро, обяви турският външен министър Хакан Фидан в София.
Българското правителство опитва да предоговори условията на контракта от 2023 г. между българския обществен доставчик на природен газ и турската държавна петролна и газова компания, по който страната ни се задължи да плаща над един милион лева на ден за 13 години, независимо дали и доколко ползва достъпа до терминали за втечнен газ и газопреносни мрежи.
"Следим темата за "Боташ" отблизо. Президентът Реджеп Ердоган е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време", обяви Фидан, цитиран от БТА.
По думите му това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, като Турция счита, че отношенията с България "имат капацитет за много по-голям стратегически проект".
Вчера министърът обяви в интервю за БТА, че целта на Турция е, подписване на всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката.
Имаме общо виждане за задълбочаване на сътрудничеството с България, каза още Фидан на пресконференция във външното министерство, след като се срещна с министър Велислава Петрова.
С новото правителство под ръководството на Румен Радев вярвам, че ще бъдат реализирани прекрасни проекти между двете страни. Важно е отношенията ни с България да бъдат на високо ниво във всички сфери, отбеляза той.
Кирил Пламенов
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