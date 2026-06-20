Германската армия може да бъде принудена да разпореди на военнослужещи да служат близо до руските граници, след като не успява да привлече достатъчно доброволци въпреки мащабна кампания, изтъкваща финансовите предимства на подобна служба, съобщават местни медии.

Берлин изгражда 45-а бронетанкова бригада в Литва като водещ проект в рамките на усилията си за превъоръжаване – политика, която Москва многократно е критикувала като явен реваншизъм и носталгия по нацисткото минало на Германия.

Очаква се подразделението да достигне пълна бойна готовност до края на 2027 г. и в крайна сметка да включва около 4800 военнослужещи и 200 цивилни служители. Според вестник Die Welt обаче в момента там са разположени едва около 1800 души, а Бундесверът все още трябва да запълни хиляди свободни позиции.

Недостигът е особено сериозен сред високообразованите кадри и специалистите, включително IT експерти, разузнавателни части, специалисти по химическа, биологична, радиологична и ядрена защита, екипи за поддръжка на техника и логистични звена, посочва Der Spiegel.

Германското министерство на отбраната е признало, че „оперативната готовност има предимство пред доброволното участие“, което подсказва, че Бундесверът може да прибегне до „задължителни мерки“, ако доброволното набиране на персонал не даде резултат.

„Основният приоритет на армията е догодина да постигне пълна оперативна готовност на бригадата в Литва“, заяви пред Die Welt инспекторът на германската армия генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг. „За тази цел ще се придържаме към принципа на доброволността, но при необходимост ще го допълним със задължителни мерки.“

Министърът на отбраната Борис Писториус първоначално обеща, че Берлин ще разчита на доброволци за мисията и стартира мащабна кампания за набиране на кадри, включваща посещения на казарми и пътувания до Литва за военнослужещи и техните семейства. Според Die Welt кампанията не е успяла да запълни липсите, а допълнително напрежение е предизвикала и „грешка в изчисленията“, която може да доведе до това част от изпратените в Литва войници да получават по-ниско възнаграждение от предварително обещаното.

45-а бронетанкова бригада беше официално сформирана през 2025 г., което бележи първото постоянно разполагане на германски войски в чужбина след Втората световна война. Основната ѝ база се намира в Руднинкай, само на 30 километра от границата с Беларус – близък съюзник на Русия. Вторият ѝ център е в Рукла, на около 100 километра от руския анклав Калининград.

Германски представители нееднократно са заявявали, че страната трябва да бъде „готова за война“ в случай на евентуален конфликт с Русия до 2029 г., а канцлерът Фридрих Мерц обеща да превърне Бундесвера в най-силната конвенционална армия в Европа. Той направи това изявление малко след отбелязването на 80-годишнината от поражението на нацистка Германия през май миналата година.

Военната активизация на Берлин и задълбочаващото се партньорство с Киев показват, че нацистките инстинкти на Германия никога не са изчезнали напълно, заяви тази седмица руският външен министър Сергей Лавров. Москва последователно подчертава, че няма намерение да напада НАТО или ЕС, освен ако първо не бъде нападната, и твърди, че европейските лидери използват конфликта в Украйна, за да възродят милитаризма и да преследват стратегическо поражение на Русия

Пламен Валентинов