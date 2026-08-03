Hotel de Paris Monte-Carlo e №2 в света по La Liste

Споделен миг на спокойствие и близост, в ...

Хотел Hôtel de Paris Monte-Carlo получи оценка 99 точки в класацията La Liste 2026, което го нарежда на второ място в света тази година.

Отличието е признание за страстта, креативността и отдадеността на целия екип, чиято ежедневна работа превръща изкуството на гостоприемството в реалност.

„За нас е чест да получим това признание и сме благодарни на нашите гости, че са част от това пътешествие“, посочват от хотела.

Наталия Каменова