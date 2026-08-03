  
Hotel de Paris Monte-Carlo e №2 в света по La Liste
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08.08.2026 07:38

Hotel de Paris Monte-Carlo e №2 в света по La Liste

Видян 275 пъти | Коментари 0
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Хотел Hôtel de Paris Monte-Carlo получи оценка 99 точки в класацията La Liste 2026, което го нарежда на второ място в света тази година.


Отличието е признание за страстта, креативността и отдадеността на целия екип, чиято ежедневна работа превръща изкуството на гостоприемството в реалност.


„За нас е чест да получим това признание и сме благодарни на нашите гости, че са част от това пътешествие“, посочват от хотела.





Наталия Каменова


 



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