Hotel de Paris Monte-Carlo e №2 в света по La Liste

Хотел Hôtel de Paris Monte-Carlo получи оценка 99 точки в класацията La Liste 2026, което го нарежда на второ място в света тази година.
Отличието е признание за страстта, креативността и отдадеността на целия екип, чиято ежедневна работа превръща изкуството на гостоприемството в реалност.
„За нас е чест да получим това признание и сме благодарни на нашите гости, че са част от това пътешествие“, посочват от хотела.
Наталия Каменова
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Девет вида кафе, три разновидности чай, ...
бТВ Синема 09 август 21:00ч.
Режисьор: Тод Филипс
В ролите: Хоакин Финикс Arthur Fleck Робърт де Ниро Мъри Франклин Зази Битц Софи Дюмон Глен Флешлър
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
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