И британският военен министър подаде оставка след спор със Стармър

Британският министър на отбраната Джон Хийли днес поддаде оставка заради спор за разходите за отбрана и обвини премиера Киър Стармър, че правителството му не е осигурило ресурсите, необходими за отбраната на страната, предаде Ройтерс.
Министерствата на отбраната и на финансите на Великобритания от няколко месеца обсъждат как да отговорят на все по-настоятелните искания за разширяване на военните разходи и Планът за инвестиции в отбраната на Великобритания се бави от миналата година.
"Вие сте неспособен, а министерството на финансите не желае да отдели ресурсите, от които нацията се нуждае, за да защитава страната в този период на нарастващи заплахи", се казва в писмо на Хийли до Стармър.
Забавянето на плана разгневи британската отбранителна промишленост, която казва, че не може да инвестира в дългосрочни програми за сигурността на страната в момент на огромна геополитическа нестабилност и на фона на оттеглянето на САЩ от ролята им на защитник на Европа, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.
На 14 май министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг хвърли своята. Той заяви, че е загубил доверие в лидерството на премиера Киър Стармър.
Стрийтинг бе четвъртият министър, който напуска поста си от началото на правителствения трус на Острова.
Той е един от тримата ключови съперници на Стармър за лидерството в Лейбъристката партия. Смята се, че е подкрепян от дясното крило на партията. Според в. "Гардиън" обаче здравният министър засега се е отказал от намерението си да се кандидатира за лидерския пост.
Кирил Пламенов
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