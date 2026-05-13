Използването на бизнес джетове расте, докато тревогите за самолетното гориво се засилват

Филмовият фестивал в Кан започна във вторник, което означава, че множество частни самолети летят към летище Cannes–Mandelieu въпреки задаващата се криза с авиационното гориво.

Някои активисти настояват частните джетове да бъдат приземени, но лобито на бизнес авиацията отхвърля тези призиви, като твърди, че секторът не е достатъчно голям, за да има сериозен ефект върху разхода на гориво и замърсяването, пише европейското издание на Политико.

Докато големи авиокомпании като SAS и Lufthansa отменят хиляди полети заради растящите цени на горивата, свързани с американско-израелската война срещу Иран, излитанията на частни самолети в Европа са се увеличили с 10 процента миналия месец, според платформата за проследяване на авиационни емисии Carbon Sky Index.

Проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток са довели до удвояване на цените на авиационното гориво в Европа спрямо нивата отпреди войната. Анализ на Goldman Sachs, споделен с POLITICO, показва, че запасите от авиационно гориво в Европа — без държавните резерви — може да паднат под 23 дни доставки до края на май или началото на юни. Това е критичен праг, обозначен от International Energy Agency.

Но това не възпира потребителите на частни самолети.

През април частните джетове са отчели 23 462 излитания в Европа — с 10 процента повече спрямо март, съобщава Carbon Sky Index.

Платформата посочва, че Великден вероятно е бил „основен двигател“ на увеличението. Например, трафикът на частни самолети на летище Nice Côte d'Azur почти се е удвоил през седмицата на 6 април — тенденция, наблюдавана и миналата година около Великден.

Платформата използва транспондерни сигнали от самолети в цяла Европа и ги обработва чрез методологията за емисии, приета от организацията за въздушна навигация Eurocontrol.

Въпреки това лобито на бизнес авиацията твърди, че данните не показват сериозен проблем.

„Краткосрочно седмично увеличение само по себе си не означава структурен скок в търсенето“, заяви Роман Кок, директор „Публични въпроси“ в European Business Aviation Association.

„Април включва силни сезонни и великденски ефекти, а общият въздушен трафик в Европа все още беше под нивата от 2025 г. през няколко седмици на април“, каза той, позовавайки се на данни от Eurocontrol.

Според данни на Carbon Sky Index, увеличението на полетите с частни джетове през април е повишило въглеродните емисии до 83 847 метрични тона CO2 спрямо около 80 000 тона през март. Това обаче остава малка част от общите авиационни емисии в Европа, които през 2025 г. са достигнали 195 милиона тона CO2, според екологичната организация Transport & Environment.

Екологичните активисти обаче не приемат аргумента на индустрията, че секторът е твърде малък, за да има влияние, и обръщат внимание на символиката богатите да продължават да летят в подобна ситуация.

„Това е луксозно пътуване по време на горивна и климатична криза — изключително безотговорно“, заяви Кейти Томпсън, бивш пилот на частен самолет, която сега води кампания за ограничаване на въздушния транспорт.

„Обикновените туристи чакат притеснено имейл, че полетът им ще бъде отменен“, добави тя.

Томпсън обвини клиентите на частни джетове, че използват керосин, „от който нормалните хора се нуждаят за своите ваканционни полети, а ако ситуацията се влоши — и за хуманитарни нужди и медицински спешни случаи“.

Тя призова актьори и режисьори да избягват частните самолети при пътуванията си до кинофестивала в Кан и да последват примера на Pedro Pascal, който е летял в икономична класа до миналогодишното събитие.

Според T&E, миналата година VIP гости са изгорили около 2 милиона литра керосин, пътувайки до Кан — количество, еквивалентно на емисиите от приблизително 14 000 двупосочни полета между Paris и Athens.

„Няма оправдание правителствата да не приземят напълно частните самолети предвид кризата с горивото“, заяви Жером дю Буше, заместник-директор по авиацията в организацията.

Секторът на частните самолети отхвърля тези аргументи.

„Бизнес авиацията представлява малък дял от цялата авиационна дейност — около 7 процента от полетите в Европа — и още по-малка част от общото потребление на гориво“, каза Кок.

Според него спестяванията от спирането на тези полети „ще бъдат ограничени и няма реално да помогнат за решаването на по-широкия енергиен проблем“. Вместо това той посочи като решение разширяването на използването на устойчиви авиационни горива.

Активистите също така призовават European Commission да затвори това, което те наричат „вратички“ в правилата за въглеродно ценообразуване по схемата за търговия с емисии ETS по отношение на частните самолети. Европейската система обикновено обхваща само по-големите оператори, докато около две трети от частните самолети не са включени.

„Според нашите оценки категорично отхвърляме твърдението, че две трети от частните джетове са освободени“, каза Кок, като подчерта, че изключенията по ETS „се прилагат за цялата авиация, а не само за бизнес авиацията“.

Томпсън заяви, че активистите ще продължат да насочват вниманието си към големи събития, привличащи знаменитости, богати хора и техните самолети.

„Определено не става въпрос само за Кан — наблюдаваме и Световното първенство на FIFA, Monaco Grand Prix и Australian Open“, каза тя.

